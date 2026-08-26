"Як же я щаслива": Ірина Горова повідомила про повернення доньки з Польщі в Україну

Відома українська продюсерка та засновниця лейблу Pomitni Ірина Горова повідомила, що її 28-річна донька Наталія вирішила переїхати з Польщі назад до України.

Додому дівчина повернулася разом зі своїм коханим Аміром, який є іноземцем. Тепер родина зможе частіше бачитися та проводити час разом. У своїх інстаграм-сторіс Ірина не приховувала радості від повернення доньки. Також вона розсекретила, чим Наталія займатиметься в Києві.

Як же я щаслива, що моя люба Наташа знову живе в Києві! Таке щастя – бачитися, коли захочеш, ходити одна до одної в гості й влаштовувати великі сімейні застілля,

– написала продюсерка.

Ірина Горова з донькою Наталією / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ірина також розкрила подробиці про нову роботу доньки. Разом з Аміром Наталія працюватиме у приватній школі в Києві. Раніше у Варшаві вона була маркетологинею в IT-компанії, а тепер займатиметься харчуванням для школярів.

Дуже приємно спостерігати, як вона (Наталія, – 24 Канал) доєдналася до свого чоловіка й вкладає свої знання, сили та любов у спільну справу – таку важливу для дітей… Саме за напрям шкільного харчування відповідає моя Наталочка,

– поділилася Ірина Горова.

Ірина Горова розповіла про нову роботу доньки Наталії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що загалом продюсерка має двох дітей. Доньку Наталію вона народила від музиканта Юрія Горового. Також Ірина виховує сина Андрія від відомого репера Потапа.

До слова, Горова розповідала, що її син здобуває освіту за кордоном, а не в Україні.