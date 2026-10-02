"Тато називає його зятьок": донька Олександра Педана зустрічається із зіркою "МастерШеф Діти"

Донька відомого українського телеведучого Олександра Педана розсекретила свого обранця.

Виявилося, що серце дівчини вже давно зайняте зіркою популярного кулінарного шоу. На своїй сторінці в інстаграмі 21-річна Валерія поділилася романтичними кадрами з бойфрендом.

Лєра опублікувала фото, зроблені на тлі заходу сонця. Для романтичної фотосесії дівчина обрала елегантний білий костюм, а її коханий позував поруч у стильному світлому вбранні. У публікації дівчина також позначила його профіль.

Обранцем Валерії виявився Даня Ківа – фіналіст кулінарного шоу "МастерШеф. Діти", який свого часу став відомим завдяки участі в проєкті.

Тато називає його зятьок,

– жартома підписала публікацію Валерія.

Олександр Педан вирішив підтримати цей жарт. У коментарях під дописом він теж назвав Даню "зятьком": "О! Зятьок і Лєрок".

Педан прокоментував допис доньки / Скриншот з інстаграму

Як виявилося, Валерія та Даня разом уже не перший рік. Раніше Олександр Педан розповідав, що донька перебуває у стосунках близько п’яти років. Зараз закохані живуть разом у Львові.

Додамо, що цьогоріч Олександр Педан разом із донькою закінчив Український католицький університет. Телеведучий отримав диплом магістра, а 21-річна Валерія – диплом бакалавра.