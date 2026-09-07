Донька Кошового змінила імідж після переїзду за кордон: який вигляд зараз має 18-річна Варвара

Донька Євгена Кошового здивувала новим образом. 18-річна Варвара, яка зараз навчається в Італії, показала свіже селфі та продемонструвала зміни у зовнішності.

Цього разу увагу привернуло волосся дівчини. Нове селфі Варвара запостила на своїй сторінці в інстаграмі.

Дівчина не надто часто показує особисте життя в соцмережах, тому це нове фото не залишилося непоміченим.

Відтак стало відомо, що Варвара відмовилася від звичного русявого відтінку й зробила його значно світлішим. Крім того, вона більше не носить чубчик, який раніше можна було побачити на її фото. Тепер донька актора має довге світле волосся.

Донька Євгена Кошового змінила імідж / Скриншоти зі сторінки Варвари в інстаграмі

Додамо, що останнім часом у житті Варвари й без того відбувається чимало змін. Дівчина переїхала з України до Італії та оселилася в Мілані. Там вона здобуває освіту у сфері шоубізнесу – вивчає менеджмент і режисуру. Євген Кошовий раніше розповідав про навчання доньки за кордоном і її життя в Італії.

Нагадаємо, що напередодні ми показували, як зараз виглядає молодша донька Євгена Кошового.