Дженніфер Еністон показала романтичне фото з коханим та зізналася йому в почуттях
Дженніфер Еністон нечасто ділиться особистим життям із шанувальниками, однак цього разу зробила виняток.
Акторка опублікувала в інстаграм-сторіс романтичне фото зі своїм бойфрендом Джимом Кертісом та зізналася йому в почуттях.
57-річна зірка присвятила дві публікації виходу нової книги коханого – The Book of Possibility. Спочатку Еністон показала обкладинку видання та написала: "Я люблю цю книгу".
А в наступній сторіс акторка опублікувала спільне фото з 50-річним Кертісом і додала: "І я люблю цього чоловіка", доповнивши зізнання емодзі у вигляді сердечка.
Зазначимо, що Дженніфер Еністон і Джим Кертіс перебувають у стосунках із 2025 року. Вперше разом їх помітили в липні минулого року під час відпочинку на Майорці. Тоді вони проводили час у компанії друзів акторки – Джейсона Бейтмана, його дружини Аманди Анки та Кортні Кокс.
Згодом Кертіс розповів, що до початку романтичних стосунків вони з Еністон кілька місяців дружили. Влітку пара відсвяткувала першу річницю. Інсайдер розповідав PEOPLE, що вони мають "чудове партнерство", яке робить Еністон дуже щасливою.
Сам Кертіс також неодноразово тепло відгукувався про акторку. В одному з інтерв'ю він назвав її відкритою, турботливою, доброю та люблячою людиною.
До речі, нещодавно увага публіки була прикута й до іншої відомої пари. 40-річна попзірка Леді Гага та її 42-річний наречений, підприємець Майкл Поланскі, вперше стали батьками.