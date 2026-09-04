На тлі посилення російських атак: фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення перенесли

Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026 відбудеться пізніше, ніж планувалося.

Спочатку визначити представника України мали 13 вересня, однак через погіршення безпекової ситуації в країні дату фіналу перенесли на 26 вересня. Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення Україна в інстаграмі.

Організатори зазначили, що формат фіналу адаптують відповідно до посилених заходів безпеки для учасників та команди. Водночас механізм голосування не зміниться. Як і минулого року, переможця Нацвідбору обиратимуть спільно глядачі та журі.

Цьогоріч за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні боротимуться шестеро юних виконавців:

Роман Дорошенко – 12 років, Київська область. Дмитро Карабет – 10 років, Київ. Еріка Колесніченко – 11 років, Київська область. Анастасія Пошедіна – 9 років, родом із Харкова, нині живе в Києві. Марко Сердинський – 12 років, Івано-Франківськ. Злата Солоненко – 11 років, Вінницька область.

Трансляція фіналу розпочнеться 26 вересня о 19:00. Подивитися її можна буде на телеканалі та сайті Суспільне Культура, платформі junior.eurovision.ua, а також на YouTube-каналі Євробачення Україна.

До слова, раніше стало відомо, що через безпекову ситуацію зйомки "Караоке на Майдані" перенесли з Києва в інше місто.