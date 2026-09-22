Померла у 36 років: стала відома офіційна причина смерті Гейден Панеттьєрі

Зірка серіалів "Герої" та "Нешвілл", колишня наречена та мати єдиної доньки українського боксера Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі пішла з життя 16 серпня у віці 36 років.

Стала відома офіційна причина її смерті. Про це у вівторок повідомило Управління коронера округу Ґрінвілл у Південній Кароліні, як пише CNN.

Гейден Панеттьєрі померла через токсичну дію фентанілу та інших речовин. Її смерть визнали нещасним випадком.

Раніше джерело, знайоме з розслідуванням, заявляло, що в Лос-Анджелесі Гейден Панеттьєрі мала постачальника, у якого нелегально купувала рецептурні препарати, зокрема оксикодон – сильне знеболювальне. Одна з таблеток, яку акторка прийняла, могла містити фентаніл. А саме токсична дія фентанілу та інших речовин тепер офіційно названа причиною її смерті.

Акторку виявили у квартирі в Ґрінвіллі 16 серпня після того, як вона прилетіла до Південної Кароліни з Лос-Анджелеса. Медики, які приїхали на виклик, застали 36-річну Панеттьєрі із зупинкою серця. Вони намагалися її реанімувати, але врятувати акторку не вдалося.

Додамо, що Гейден не дожила до свого дня народження всього декілька днів. 21 серпня їй мало виповнитися 37 років.

Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) у Лос-Анджелесі продовжує з'ясовувати, як саме Панеттьєрі отримала препарат із фентанілом. Її бойфренд Браян Гікерсон, який перебував у тій самій квартирі, де померла акторка, вже поспілкувався з федеральними правоохоронцями США.