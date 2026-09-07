Корсет, параліч і "Греммі": через що пройшла Глорія Гейнор перед світовою славою

Глорія Гейнор співала I Will Survive, але, здається, життя сприйняло цю пісню як особистий виклик. Падіння зі сцени, тимчасовий параліч, операції на хребті, непростий шлюб і шлях від таємних виступів у клубах до статусу королеви диско – її біографія легко могла б конкурувати з голлівудським сценарієм.

24 Канал розповідає біографію Глорії Гейнор – жінки, яка не просто заспівала про незламність, а буквально перевірила її на собі.

Дитинство

Глорія Фаулз народилася в Ньюарку – і тут одразу перша інтрига біографії: різні джерела роками наполягали то на 1947, то на 1949 роках, хоча насправді все сталося 7 вересня 1943-го.

Виховувала дівчинку переважно бабуся – батьків, за словами самої співачки, у дитинстві їй бракувало, бо ті багато працювали. Серед п'ятьох братів і однієї сестри Глорія росла справжнім "хлопчиськом": грала в бейсбол, а не в ляльки, і при цьому таємно від рідних мріяла про сцену.

Батьки хотіли для неї серйозної професії – про кар'єру співачки не могло бути й мови. Тож юна Глорія робила те, що роблять усі майбутні зірки з надто консервативними батьками: виступала в місцевих клубах потайки.

Класична історія бунтарки, яка згодом стане голосом жіночої незламності – але спочатку довелося побути звичайною дівчинкою, яка бреше батькам про те, де вона ввечері.

Юність і початок кар'єри

Професійний шлях розпочався ще в 1960-х, коли Глорія співала в складі гурту Soul Satisfiers, а вже під власним іменем випустила дебютний сингл.

Але справжній прорив стався в середині 1970-х, коли її версія пісні гурту Jackson 5 "Never Can Say Goodbye" стала одним із перших масштабних диско-хітів в історії. У березні 1975 року Національна асоціація дискотечних діджеїв офіційно коронувала її титулом "Королева диско" – рідкісний випадок, коли корону дають не за родовід, а за вміння змусити цілий танцпол рухатися синхронно.

"I Will Survive": пісня, яку знають всі



Глорія Гейнор /Фото Getty images



Ось тут починається найкраща частина цієї історії. Пісня, яка згодом стане неофіційним гімном жіночого визволення, спочатку взагалі не планувалася хітом — її записали як просту другу сторону синглу, а ставку студія робила на зовсім іншу композицію. Тобто найвпливовіший трек Глорії Гейнор мав статус "та пісня, яку не шкода викинути на задвірки платівки". Історія обожнює такі повороти.

Додає драматизму ще й те, що записувала вокал для "I Will Survive" Глорія в спеціальному корсеті – незадовго до того вона отримала серйозну травму хребта після падіння зі сцени. Тобто жінка буквально в фізичних кайданах співала пісню про незламність духу, і, як показала історія, саме цей варіант виявився правильним.

Пісню все-таки поставили у головний список, вона очолила чарти, а в 1980 році принесла їй "Греммі" в номінації "Найкращий диско-запис" – категорії, яку створили спеціально під цей рік і одразу ж скасували назавжди.

Тобто Глорія Гейнор – єдина людина в історії премії, яка отримала нагороду в номінації, яку більше ніхто й ніколи не отримає. Ексклюзив вищого рівня.

Пісня, яка рятувала людей насправді

Найдивовижніше в історії "I Will Survive" – не чарти й не нагороди, а те, що пісня в буквальному сенсі рятувала життя.

Одна з жінок, за свідченнями, протрималася одинадцять годин у відкритому морі, тримаючись за кіль перевернутої яхти, і весь цей час подумки повторювала слова цієї пісні. Мало хто з виконавців може сказати, що їхній хіт працював як рятувальний жилет – а Глорія може.

Особисте життя



Глорія Гейнор /Фото Getty images



Заміж Глорія виходила лише раз – за Лінвуда Саймона, у 1979 році. Шлюб протримався до 2005-го і за характером нагадував не спокійне сімейне життя, а окрему серію мильної опери: пара то сходилася, то розходилася, то публічно звинувачувала одна одну в зрадах. Тобто гімн стійкості жінка написала явно не з чужих слів.

Після розлучення нових романів вона більше публічно не заводила – пояснюючи це релігійними переконаннями, які прийшли в її життя ще на початку 1980-х.

Поза сценою Глорія виявилася людиною цілком земних звичок: любить читати книги, ходити на довгі прогулянки і, на відміну від багатьох зірок, готувати їжу власноруч, залюбки приймаючи гостей удома.

Цікаві факти

Глорія Гейнор /Фото Getty images

У 1978 році під час одного з виступів Глорія перелетіла через монітор на сцені й наступного ранку прокинулася тичасово паралізованою від талії — саме ця травма й привела її до операції та згодом до того самого корсета під час запису "I Will Survive".

У 2018 році вона пережила складну операцію на хребті у два етапи, під час якої хребет фактично ламали і зрощували наново, – а вже наступного року видала новий, вісімнадцятий за рахунком альбом. Коментарі, як то кажуть, зайві.

Пісня "I Am What I Am" зробила Глорію неофіційною іконою ЛГБТ-спільноти – ще один хіт, який пережив і моду, і час.

У 2020 році, через сорок років після першої нагороди, вона отримала другу премію "Греммі" – за альбом у стилі госпел, довівши, що диско-королева цілком успішно освоює й інші жанри.

А в 2025 році Глорію Гейнор відзначили нагородою Центру Кеннеді за внесок в американську культуру.

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