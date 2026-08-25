"Цей сон", "Гуцулка Ксеня" та інші хіти: "Гомін" влаштував масштабний концерт на балконі Ратуші

З нагоди 35-ї річниці Незалежності України Львівський муніципальний хор "Гомін" 24 серпня влаштував безплатний концерт у центрі Львова.

Музиканти виступили на балконі міської Ратуші на площі Ринок, зібравши близько 10 тисяч слухачів. Про концерт "Гомін" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши відео з виступу.

Для львів'ян і гостей міста хор виконав відомі українські композиції, серед яких !Гуцулка Ксеня", "Стожари", "Цей сон", "Гей, зелений гай", а також Державний Гімн України.

Ми подарували вам цю незабутню атмосферу, а ви подарували нам найцінніше — свої емоції, тепло та можливість співати в унісон наші улюблені ретро-пісні… Бажаємо нашій Україні якнайшвидшої перемоги. Дякуємо Збройним Силам України за можливість сьогодні бути разом і виступати для вас. Любимо вас,

– написали музиканти.

До слова, напередодні, 16 серпня, у Львові також відбувся безплатний концерт Святослава Вакарчука, який зібрав тисячі людей.