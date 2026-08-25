"Все було як у казці": зірка серіалу "Школа" показала романтичне освідчення на озері Комо

Українська акторка Ірина Кудашова, відома за роллю Ніки в популярному серіалі "Школа", виходить заміж.

Про заручини вона розповіла в інстаграмі та показала романтичні кадри з освідчення.

Пропозицію руки та серця знаменитості зробили на озері Комо в Італії. Як зізналася акторка, вона до останнього не здогадувалася, що коханий готує для неї сюрприз. Чоловік заздалегідь замовив для Ірини сукню, запросив візажиста та організував фотосесію. Однак фотосесія виявилася лише прикриттям, щоб зробити пропозицію.

Які емоції? Це важко описати. У момент, коли мій коханий запитав, чи стану я його дружиною, я плакала від щастя й, здається, більше нічого не запам'ятала. Настільки сильними були емоції. Це найщасливіший день мого життя. Все було як у казці для справжньої принцеси,

– поділилася Ірина.

Відомо, що освідчення відбулося ще 8 серпня, однак акторка розповіла про заручини лише зараз.

Раніше Кудашова говорила, що вони з обранцем планують зіграти весілля у 2027 році. Закохані вже придивлялися до обручок, а акторка навіть встигла приміряти весільні сукні.

Що відомо про стосунки Ірини Кудашової з нареченим?

Акторка познайомилася зі своїм коханим на сайті знайомств Tinder. Обранця зірки звати Борис. Він народився в Україні, однак ще у 18 років переїхав за кордон. Зараз хлопець працює у Лондоні та Гонконзі.

До слова, нещодавно про заручини також оголосила переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька.