"Все ще не мій батько": дружина Остапчука їдко відповіла підписникам щодо "заборон" від чоловіка

Дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина з гумором відповіла на запитання підписників про татуювання та 16-річну різницю у віці з чоловіком. Блогерка уїдливо заявила, що Володимир є її чоловіком, а не батьком, отже вона може робити зі своїм тілом все, що захоче.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука активно спілкується з фоловерами у своєму інстаграмі та ділиться подробицями особистого життя. Під час чергової серії запитань-відповідей у сториз Катерині поставили запитання щодо її татуювань. Ось як воно звучало: "Чи є у Вови тату? Як він ставиться до ваших тату?".

Немає. Але не дивлячись на те, що він старший за мене на 16 років, він все ще не мій батько, тому я не запитувала, як він ставиться. Ну і в мене вони дуже маленькі і тільки на руках,

– відповіла Катерина.



Як Остапчук ставиться до тату дружини / скрин сториз

При цьому блогерка розсекретила, що сам 42-річний шоумен виявляв бажання зробити спільне татуювання, проте, здається, вона не підтримала цю ініціативу.

Він якось казав, що хоче парну набити. Я попросила не балуватися...,

– додала Полтавська.



Чи є парні тату в Остапчуків / скрин сториз

Схоже, у питаннях краси та догляду за тілом Катерина покладається виключно на власний смак і не потребує схвалення навіть від чоловіка. А от Володимиру, аби втілити ідею із парним татуюванням, доведеться шукати переконливі аргументи.

Нагадаємо, що зараз подружжя мешкає в Канаді, де Катерина активно розповідає про життя та побут у своєму блозі. У своїх відповідях блогерка зізналася, що у грудні вона з чоловіком та сином планує повернутися до України, бо "у Вови корпоративи". А до цього пара планує ще одну подорож через роботу ведучого.