Скоро вийду в бікіні й усе зрозумієте: Кайлі Дженнер відреагувала на плітки про третю вагітність

Американська бізнесвумен та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер порушила мовчання щодо пліток про поповнення в родині. Знаменитість пояснила, чому не поспішає офіційно спростовувати інформацію про спільну дитину з голлівудським актором Тімоті Шаламе.

Днями інфлюенсерка стала гостею подкасту своїх подруг "Better Half". Під час розмови Кайлі вперше відкрито прокоментувала вірусні новини про свою третю вагітність. За словами знаменитості, вона вже давно не сприймає серйозно подібні фантазії таблоїдів та публіки.

Я думаю, що я так звикла до того, що люди створюють власну історію, що мені насправді доводиться просто сміятися з цього, і мені насправді байдуже, бо я просто припускаю, що люди врешті-решт це зрозуміють, що вони завжди роблять,

– розповіла Дженнер.

Блогерка зазначила, що не бачить жодного сенсу писати офіційні заяви чи виправдовуватися перед аудиторією. Вона впевнена, що правда завжди стає очевидною з часом природним шляхом.

Люди думають, що я зараз вагітна – принаймні, я дещо бачила – і я така: "Ну, я не збираюся все обговорювати, бо це типу: я буду десь у бікіні або вийду кудись, і чутки будуть спростовані". Я просто така: "Ну, що є, те є". Я не можу коментувати все, тому просто сміюся з цього

– додала Кайлі.

Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе / Getty Images

До слова, стосунки Кайлі Дженнер та зірки фільмів "Дюна" і "Вонка" Тімоті Шаламе тривають вже понад три роки. Свій роман закохані публічно підтвердили у вересні 2023 року, коли з'явилися разом на концерті співачки Бейонсе. Також нагадаємо, що 29-річна бізнесвумен вже виховує двох дітей від попередніх стосунків із репером Тревісом Скоттом: восьмирічну доньку Стормі та чотирирічного сина Ейра.

А ще, виявляється, такій красуні, як Кайлі Дженнер, неодноразово зраджували її партнери.

