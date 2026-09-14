Назавжди 43: у бою за Україну загинув актор і сопілкар Костянтин Слободенюк

Українська культура зазнала ще однієї непоправної втрати на війні. У бою з російськими окупантами загинув актор Чернігівського молодіжного театру та талановитий музикант Костянтин Слободенюк.

Сумну звістку про смерть захисника повідомили на сторінці Департаменту культури Чернігівської ОДА у Facebook. Військовому було 43 роки. Відомо, що він був випускником Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького, а також Київського національного університету культури і мистецтв. До лав Збройних сил України Костянтин долучився у травні 2024 року, ставши на захист рідної країни.

Глядачі добре пам'ятають його неймовірну гру на сцені Чернігівського обласного молодіжного театру. Костянтин блискуче втілював на сцені найрізноманітніші образи. Зокрема, він грав Маурісьо у виставі "Дерева вмирають стоячи", Демона у "Касандрі" та Алена в "Карколомній пригоді містера Алена". Також він брав участь у таких популярних постановках, як "Чарівний ліхтар", "Океан снів", "Сховище" та "Тиловий Що?Денник".

Окрім роботи в театрі, Слободенюк був дуже обдарованим музикантом. Він тривалий час творчо співпрацював із Чернігівським обласним філармонійним центром фестивалів та концертних програм і був учасником багатьох концертних номерів. Колеги з глибоким болем згадують загиблого.

Колектив Чернігівського обласного філармонійного центру з глибоким болем висловлює щирі співчуття рідним і близьким талановитого музиканта, сопілкаря та мужнього Захисника України Костянтина Слободенюка. Ми пишаємося багаторічною творчою співпрацею Костянтина... Світла пам’ять про воїна-митця назавжди житиме в наших серцях. Вічна слава Герою!

– йдеться у офіційному повідомленні.

Костянтин Слободенюк / фото з фейсбуку

Чин поховання та прощання з Костянтином Слободенюком відбудеться у вівторок, 15 вересня, о 12:30 у Чернігівському кафедральному соборі святої великомучениці Катерини.



