Подарували годинник, як пенсіонерці: Лариса Руснак пригадала болісне звільнення з "Лото-Забава"

Відома українська акторка та телеведуча Лариса Руснак вперше відверто розповіла про свій болісний досвід звільнення з популярного телепроєкту "Лото-Забава". Зірка, яка присвятила цьому шоу 18 років свого життя, залишилася без роботи в один день і без жодних пояснень.

Для багатьох українців обличчя Лариси Руснак асоціюється саме з недільними ранками та розіграшами лотереї. Акторка в інтерв'ю для Wave RBC.UA зізнається, що спочатку прийшла на телебачення просто з цікавості, бажаючи спробувати щось нове, але цей експеримент розтягнувся на майже два десятиліття.

Прямі ефіри тримали її у постійному тонусі: потрібно було працювати з кількома камерами, взаємодіяти з публікою в студії та регулярно вчити великі обсяги тексту. Руснак пригадує, що така шалена впізнаваність як телеведучої певний час навіть шкодила її акторській кар'єрі в кіно.

Був такий період, коли мене впізнавали лише через це: щонеділі показують обличчя, його неможливо не запам'ятати,

– розповіла Лариса.

Аби позбутися цього усталеного телевізійного образу, акторка свідомо погоджувалася на складні драматичні ролі у кіно, граючи навіть жінок із залежністю. Але найважчим випробуванням для неї стало раптове прощання з телепроєктом.

Лариса Руснак на шоу / скриншот з відео

Жодних пояснень щодо причин такого рішення керівництва Руснак так і не отримала. Одного з ведучих тоді залишили, а на її місце почали шукати нові молоді обличчя. Замість пояснень, на прощання Ларисі просто вручили символічний подарунок.

Мені просто сказали: "Все, ти більше не ведеш". Раптово, в один день. Було дуже боляче. Мені навіть подарували годинник, як пенсіонерці. Це відчувалося, як втішний приз. Я тоді вирішила, що доведеться поступово "повзти на цвинтар",

– з гіркотою пригадала акторка.

Нагадаємо, що Лариса Руснак – не лише екстелеведуча розважального шоу, а й видатна українська акторка театру, кіно та дубляжу. Вона багато років грає на сцені Національного драматичного театру імені Івана Франка, а також має за плечима десятки яскравих ролей у популярних українських серіалах та фільмах. Крім того, саме її голосом говорять багато голлівудських зірок в українському прокаті.