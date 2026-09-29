Церемонія Люкс ФМ Awards переноситься на нову дату

Грандіозну зіркову зустріч у Палаці Спорту вирішено перенести через небезпечну ситуацію у столиці та країні в цілому. Але перша церемонія Люкс ФМ Awards обов'язково відбудеться.

Найголовніше – це люди! Життя та безпека глядачів, артистів і команди важливіші за будь-яке шоу. Організатори бажають, аби грандіозний концерт з неймовірною кількістю зірок пройшов без зайвих ризиків і хвилювань. Тому було прийнято рішення про його перенесення.

Що робити з квитками

Усі придбані квитки залишаються дійсними на нову дату концерту. Якщо ж ви вирішите повернути квиток, це можна зробити через квиткового оператора, у якого ви його придбали.

Коли відбудеться Люкс ФМ Awards

Нову дату концерту обіцяють оголосити вже зовсім скоро! Поки що відомо, що концерт відбудеться у березні 2027 року.

Ми не скасовуємо свято – ми просто переносимо нашу зустріч! Дякуємо, що ви з нами! Бережіть себе, слухайте українську музику та пам’ятайте, що попереду ще багато яскравих моментів!,

– каже команда шоу.

Нагадаємо, що Люкс ФМ готує грандіозну першу церемонію Люкс ФМ Awards. Це буде не просто концерт, не просто музична премія. Це буде найграндіозніша зіркова вечірка року! На одній сцені зберуться понад 20 топових артистів, зокрема, Тіна Кароль, DOROFEEVA, Alena Omargalieva, Анна Трінчер, Оля Полякова, DANTES, PARFENIUK та інші улюблені зірки. У залі запалюватимуть тисячі глядачів, серед яких можете бути ви. Не пропустіть!