Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун замилувала фото з чоловіком і дітьми у річницю весілля

Зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун відзначила особливу дату разом зі своїм чоловіком Джейком Бонджові. Подружжя святкує другу річницю шлюбу.

З цієї нагоди британська акторка опублікувала в інстаграмі милі кадри з коханим та зворушливо звернулася до нього.

На фото Міллі та Джейк стоять спиною до камери на відстані одне від одного. Водночас уважні підписники помітили на знімку їхніх дітей. Донька сидить на руці в акторки, а Джейк, ймовірно, тримає на руках їхнього маленького сина.

Також знаменитість поширила романтичне відео, на якому танцює разом із чоловіком.

Публікацію вона доповнила щирим зізнанням у коханні. Акторка зазначила, що стосунки з Бонджові повністю змінили її життя.

Одружені два роки. Ох, як же ти змінив моє життя. Дж, я кохаю, кохаю, кохаю тебе. За те, щоб завжди крокувати під ритм нашого власного барабану,

– ніжно написала Браун.

До слова, лише нещодавно стало відомо, що Міллі Боббі Браун та її 24-річний чоловік вдруге стали батьками. Подружжя усиновило ще одну дитину.