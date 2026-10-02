"Скільки ще я зможу жити тут життя": Наталка Денисенко висловилася про переїзд з Києва

Українська акторка кіно та дубляжу Наталка Денисенко відверто поділилася своїми переживаннями щодо життя в столиці в умовах постійної небезпеки. Зірка зізналася, що через психологічне виснаження дедалі частіше думає про можливий виїзд.

На тлі погіршення безпекової ситуації в Києві артистка опублікувала емоційний допис на сторінці в Instagram. Денисенко процитувала щемливий вірш про столицю та розповіла, що їй стає дедалі складніше справлятися з напругою та відсутністю впевненості у завтрашньому дні.

Сьогодні зловила себе на думці, що я дійсно не знаю, скільки ще я витримаю… Улюблене місто, любої країни, скільки ще я зможу тут жити життя? Ти не знаєш, що буде за хвилину!

– написала знаменитість.

Наталка Денисенко з чоловіком / фото з інстаграму

Це вже не вперше, коли акторка публічно говорить про те, що розглядає можливість поїхати з України, адже постійна загроза та стрес сильно впливають на її емоційний стан. Водночас Денисенко вирішила підтримати підписників, які зараз відчувають схоже виснаження.

Вона закликала українців гуртуватися і не залишатися зі своїми страхами наодинці.

Треба бути вдячним за все і триматися! Якщо вам важко, знайте, що ви не одні,

– підсумувала Наталка Денисенко.

До речі, Оля Цибульська чесно відповіла, чи виїжджатиме з Києва разом із сином.



