Show24 Музика Ви могли не знати про ці місця: найкрасивіші кліпи, після яких захочеться подорожувати Україною
20 серпня, 09:00
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Ви могли не знати про ці місця: найкрасивіші кліпи, після яких захочеться подорожувати Україною

Софія Хомишин

Українські артисти не раз доводили, що для красивого кліпу не обов'язково їхати за кордон. Гори, море, старовинні замки, острови та навіть соляна пустеля – усе це можна побачити в різних куточках України.

На екрані ці локації постають особливо мальовничими та вкотре нагадують, наскільки різноманітною є наша країна. А після перегляду деяких кліпів так і хочеться зібрати валізу та вирушити туди у подорож. Далі в матеріалі 24 Каналу показуємо найкрасивіші музичні відео, зняті в Україні.

Так, Карпати стали головною окрасою кліпу Злати Огнєвіч та Юлі Юріної на пісню "Беньки-бубеньки". Відео знімали у Верховині на Прикарпатті, показавши мальовничі гори, ліси та особливу атмосферу краю.

У кліпі також з'явилася гуцулка Анна Василівна Маківничук, яка свого часу знімалася у легендарних "Тінях забутих предків" Сергія Параджанова. Її поява стала символічним містком між поколіннями та українською культурною спадщиною.

Злата Огнєвіч та Юля Юріна – "Беньки-бубеньки": дивіться відео онлайн

Ще один атмосферний кліп із Карпат – "Трембіта знає" Vlad Darwin і Сергія Лазановського. Команда знімала відео протягом двох діб, працюючи на світанку та під час заходу сонця. На гірській галявині спеціально встановили подіум для танців, а в кадрі з'явилися танцівниці "карпатського фламенко" в стилізованих костюмах.

 Vlad Darwin і Сергій Лазановський – "Трембіта знає": дивіться відео онлайн

Затишний Львів увечері можна побачити у кліпі гурту Фіолет "Вечірній Львів". Старовинна архітектура, трамваї, площа Ринок, кав'ярні та вечірні вулиці передають той самий вайб міста, за яким сюди приїжджають туристи.

ФІОЛЕТ - "Вечірній Львів": дивіться відео онлайн

А зовсім інший Львів показав гурт Kalush у кліпі на нову версію пісні Кузьми Скрябіна "То є Львів". Головним героєм відео став 72-річний львівський історик та краєзнавець Ілько Лемко. За сюжетом він губить валізу, а згодом її повертають. У результаті вийшов легкий і сонячний ролик про Львів та його мешканців.

Скрябін і Kalush – "То є Львів": дивіться відео онлайн

Одеса теж неодноразово ставала героїнею українських кліпів. Один із найатмосферніших прикладів – home video MONATIK на пісню "Люди... Камені...", яке зняла режисерка Таня Муіньо.

MONATIK – "Люди... Камені...": дивіться відео онлайн

Київ у своїй атмосферній красі можна побачити у кліпі ROXOLANA на пісню "Тримайся". Співачка гуляє улюбленими вулицями столиці, а камера фіксує знайомі міські пейзажі.

ROXOLANA – "Тримайся": дивіться відео онлайн

Бакота на Хмельниччині – справжня знахідка для тих, хто любить мальовничі українські локації. Саме тут GG ГуляйГород і Morphom зняли кліп на спільний трек "Веснянка".

GG ГуляйГород feat. Morphom – "Веснянка": дивіться відео онлайн

Джарилгач на Херсонщині свого часу став декорацією для кліпу Злати Огнєвіч на пісню DOLONI. Острів із мальовничими краєвидами називали "українськими Мальдівами", і відео добре передає його незвичайну красу.

Злата Огнєвіч – DOLONI: дивіться відео онлайн

Незвичайні краєвиди Херсонщини Віталій Козловський показав у кліпі "Літай". Для зйомок команда вирушила до рожевого Лемурійського озера, Сиваша та соляної пустелі, яка змінює колір від білого до рожевого.

Віталій Козловський – "Літай": дивіться відео онлайн

Олешківські піски стали декорацією для кліпу NAVKA на народну пісню "Чи ви, люди, спите спите". Безкрайні піщані простори додали відео особливої атмосфери та показали Херсонщину з зовсім іншого боку.

NAVKA – "Чи ви, люди, спите спите": дивіться відео онлайн

А справжньою кінематографічною декорацією для кліпу Marie Cheba "З тобою" став Підгорецький замок на Львівщині. Замок збудували у 1635-1640 роках, а сьогодні він є пам'яткою архітектури епохи пізнього ренесансу та бароко. Його старовинна архітектура чудово доповнила ліричний настрій відео.

Marie Cheba – "З тобою": дивіться відео онлайн

Що важливо, українські локації привертали увагу не лише вітчизняних артистів. Раніше ми також розповідали про світових зірок, які знімали свої кліпи в Україні, серед них – Ед Ширан, Майлі Сайрус, Imagine Dragons та інші.