Ви могли не знати про ці місця: найкрасивіші кліпи, після яких захочеться подорожувати Україною

Українські артисти не раз доводили, що для красивого кліпу не обов'язково їхати за кордон. Гори, море, старовинні замки, острови та навіть соляна пустеля – усе це можна побачити в різних куточках України.

На екрані ці локації постають особливо мальовничими та вкотре нагадують, наскільки різноманітною є наша країна. А після перегляду деяких кліпів так і хочеться зібрати валізу та вирушити туди у подорож. Далі в матеріалі 24 Каналу показуємо найкрасивіші музичні відео, зняті в Україні.

Так, Карпати стали головною окрасою кліпу Злати Огнєвіч та Юлі Юріної на пісню "Беньки-бубеньки". Відео знімали у Верховині на Прикарпатті, показавши мальовничі гори, ліси та особливу атмосферу краю.

У кліпі також з'явилася гуцулка Анна Василівна Маківничук, яка свого часу знімалася у легендарних "Тінях забутих предків" Сергія Параджанова. Її поява стала символічним містком між поколіннями та українською культурною спадщиною.

Злата Огнєвіч та Юля Юріна – "Беньки-бубеньки": дивіться відео онлайн

Ще один атмосферний кліп із Карпат – "Трембіта знає" Vlad Darwin і Сергія Лазановського. Команда знімала відео протягом двох діб, працюючи на світанку та під час заходу сонця. На гірській галявині спеціально встановили подіум для танців, а в кадрі з'явилися танцівниці "карпатського фламенко" в стилізованих костюмах.

Vlad Darwin і Сергій Лазановський – "Трембіта знає": дивіться відео онлайн

Затишний Львів увечері можна побачити у кліпі гурту Фіолет "Вечірній Львів". Старовинна архітектура, трамваї, площа Ринок, кав'ярні та вечірні вулиці передають той самий вайб міста, за яким сюди приїжджають туристи.

ФІОЛЕТ - "Вечірній Львів": дивіться відео онлайн

А зовсім інший Львів показав гурт Kalush у кліпі на нову версію пісні Кузьми Скрябіна "То є Львів". Головним героєм відео став 72-річний львівський історик та краєзнавець Ілько Лемко. За сюжетом він губить валізу, а згодом її повертають. У результаті вийшов легкий і сонячний ролик про Львів та його мешканців.

Скрябін і Kalush – "То є Львів": дивіться відео онлайн

Одеса теж неодноразово ставала героїнею українських кліпів. Один із найатмосферніших прикладів – home video MONATIK на пісню "Люди... Камені...", яке зняла режисерка Таня Муіньо.

MONATIK – "Люди... Камені...": дивіться відео онлайн

Київ у своїй атмосферній красі можна побачити у кліпі ROXOLANA на пісню "Тримайся". Співачка гуляє улюбленими вулицями столиці, а камера фіксує знайомі міські пейзажі.

ROXOLANA – "Тримайся": дивіться відео онлайн

Бакота на Хмельниччині – справжня знахідка для тих, хто любить мальовничі українські локації. Саме тут GG ГуляйГород і Morphom зняли кліп на спільний трек "Веснянка".

GG ГуляйГород feat. Morphom – "Веснянка": дивіться відео онлайн

Джарилгач на Херсонщині свого часу став декорацією для кліпу Злати Огнєвіч на пісню DOLONI. Острів із мальовничими краєвидами називали "українськими Мальдівами", і відео добре передає його незвичайну красу.

Злата Огнєвіч – DOLONI: дивіться відео онлайн

Незвичайні краєвиди Херсонщини Віталій Козловський показав у кліпі "Літай". Для зйомок команда вирушила до рожевого Лемурійського озера, Сиваша та соляної пустелі, яка змінює колір від білого до рожевого.

Віталій Козловський – "Літай": дивіться відео онлайн

Олешківські піски стали декорацією для кліпу NAVKA на народну пісню "Чи ви, люди, спите спите". Безкрайні піщані простори додали відео особливої атмосфери та показали Херсонщину з зовсім іншого боку.

NAVKA – "Чи ви, люди, спите спите": дивіться відео онлайн

А справжньою кінематографічною декорацією для кліпу Marie Cheba "З тобою" став Підгорецький замок на Львівщині. Замок збудували у 1635-1640 роках, а сьогодні він є пам'яткою архітектури епохи пізнього ренесансу та бароко. Його старовинна архітектура чудово доповнила ліричний настрій відео.

Marie Cheba – "З тобою": дивіться відео онлайн

Що важливо, українські локації привертали увагу не лише вітчизняних артистів. Раніше ми також розповідали про світових зірок, які знімали свої кліпи в Україні, серед них – Ед Ширан, Майлі Сайрус, Imagine Dragons та інші.