Snoop Dogg боїться коней, а Ніколь Кідман — метеликів: які дивні страхи мають знаменитості

Здається, у знаменитостей має бути імунітет до страху. Вони спокійно виходять на червоні доріжки, виступають перед тисячами людей і стрибають із літаків. Але варто вимкнути камери – і з'ясовується, що навіть найсміливіша зірка може втекти від… метелика.

24 Канал зібрав найдивніші фобії знаменитостей. Можливо, ви теж боїтеся того самого, що й Снуп Догг? Або маєте спільний страх із Тіною Кароль?

Snoop Dogg



Snoop Dogg / Фото з Інстаграму



Репер зізнавався, що боїться коней і навіть уникав сцен із ними у своїх відео. Інших тварин, каже, не боїться – а от із кіньми дружба не склалася.

Адель



Адель / Фото з Інстаграму



Страх Адель має цілком конкретну історію: у дитинстві чайка вихопила в неї морозиво й подряпала плече. Після такого складно називати цих птахів милими.

Ніколь Кідман



Ніколь Кідман / Фото з Інстаграму



Кідман боїться метеликів ще з дитинства. Акторка навіть намагалася подолати фобію в спеціальному павільйоні, але метелики перемогли.

Меттью Макконагі



Меттью Макконагі / Фото з Інстаграму



Макконагі боїться обертових дверей, а ще не любить тунелі. Звучить як страх, який складно пояснити, поки не побачиш, як хтось нервово обходить двері за кілька метрів.

Джонні Депп



Джонні Депп / Фото з Інстаграму



Деппа лякають клоуни – з їхнім гримом, неприродними посмішками та загалом дивною здатністю стояти поруч і просто дивитися на тебе. Після його кіноролей це особливо іронічно.

Тіна Кароль



Тіна Кароль / Фото з Інстаграму



Тіна Кароль зізнавалася, що найбільше боїться висоти. Водночас співачка намагається боротися зі страхом і навіть виступала на великій висоті без страховки

Тоня Матвієнко



Тоня Матвієнко / Фото з Інстаграму



Матвієнко боїться ліфтів через неприємний досвід у дитинстві, коли часто в них застрягала. Тому сходи для неї – не покарання, а цілком нормальний спосіб пересування.

Андре Тан



Андре Тан / Фото з Інстаграму



Український дизайнер Андре Тан також зізнавався, що боїться змій. Причому досить прямо називав їх тією твариною, яку точно не захотів би брати до рук.

Раніше ми вже розповідали, який бізнес мають українські знаменитості.