Пономарьов розкрив, коли востаннє бачив куму Марію Яремчук і чим вона займається зараз

Марія Яремчук останніми роками майже не з'являється на публіці та рідко розповідає про особисте життя. Тож шанувальники співачки цікавляться, чим вона займається зараз і чи планує повернутися на сцену.

Дещо про життя артистки в проєкті "Наодинці з Гламуром" розповів її кум Олександр Пономарьов. Співак є хрещеним батьком сина Яремчук Яна, тому вони час від часу бачаться.

Пономарьов зізнався, що зустрічатися з кумою вдається нечасто. Артист багато гастролює, а Марія живе далеко. Водночас вже через місяць він планує навідатися до куми та провести час із похресником.

Ми бачились пів року тому. Зараз побачимося через місяць. Я не часто з нею бачуся, бо я гастролюючий артист, не сиджу на одному місці, щоб так приїхати. Тим більше в той регіон! Це треба мені туди доїхати, а як доїду, то одразу бачуся, – поділився Олександр Пономарьов.

Нагадаємо, Марія Яремчук уперше стала мамою навесні 2024 року. За даними ЗМІ, 8 травня вона народила сина. 1 липня співачка офіційно підтвердила, що в неї народився первісток.

Окремо Пономарьов розповів, що Марія не полишає творчість. Зараз вона пише тексти, однак чи готується співачка повернутися на сцену, він не знає.

Я дуже хотів би, щоб вона повернулась. Вона дуже талановита. Я читав її тексти… Деякі тексти по глибині мені нагадують Ліну Костенко. Ті, що вона мені показувала, що вона робить зараз. Я не кажу про її пісні, від яких вона відмовилась, бо це для неї було залегко, як вона вважала,

– зазначив співак.

Новий випуск проєкту "Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн

До слова, нещодавно сам Олександр Пономарьов здивував новим творчим проєктом. Співак уперше спробував себе в ролі письменника та презентував роман.