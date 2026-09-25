У 17-ту річницю весілля: Катерина Усик показала нові фото з чоловіком, який змінив імідж

25 вересня Катерина та Олександр Усики відзначають 17-ту річницю весілля.

З цієї нагоди дружина спортсмена поділилася їхніми спільними фото, на яких Олександр постав у новому образі. Кадри Катерина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

На цих фотографіях Олександр Усик з дружиною обіймаються, позують поруч і ніжно дивляться одне на одного.

Катерина та Олександр Усики / Скриншот з інстаграм-сторіс

На фото також добре видно оновлення в іміджі боксера. Усик змінив темний колір волосся на теплий світлий блонд із плавним переходом: зверху відтінок світліший, а біля коренів – темніший. З боків боксер залишив коротку довжину, а зверху – трохи більше волосся.

Нову зачіску Олександру зробив колорист Олександр Даалгард.

Новий стиль Олександра Усика / Фото з інстаграм-сторінки Олександра Даалгарда

Додамо, що за роки шлюбу Катерина стала для Олександра не лише дружиною, а й важливою підтримкою у професійному житті. Вона регулярно буває на його поєдинках, вболіває за чоловіка та підтримує його поза межами рингу. У подружжя четверо дітей – доньки Єлизавета та Марія і сини Кирило та Михайло.

Раніше ми писали детальний матеріал про історію кохання Олександра та Катерини Усиків.