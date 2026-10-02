Зірка "Довбуша" розповів, чому майже не показує дружину та як війна змінила їхні стосунки

Зірка фільму "Довбуш" український актор Олексій Гнатковський рідко ділиться подробицями сімейного життя. Зокрема, він майже не показує прихильникам свою дружину Ольгу та нечасто розповідає про дітей.

Та у новому інтерв'ю Wave РБК-Україна він пояснив, чому не хоче публічно ділитися подробицями особистого життя, а також розповів, як повномасштабна війна вплинула на їхню сім'ю.

Олексій наголосив, що поважає особисті межі дружини й не хоче використовувати їхні стосунки як частину публічного образу. Гнатковський зазначив, що вони обоє мають право на приватне життя, тому не прагнуть виставляти напоказ те, що для них є особливо близьким. Це така нормальна історія з обох сторін.

У нас це моє особисте та її особисте, я не можу її особистим користуватися, маніпулювати чимось. Я не хочу назагал виставляти речі, які дуже близькі серцю,

– поділився актор.

Олексій Гнатковський з синами та дружиною / Фото з сайту "Західний кур'єр"

Як війна змінила стосунки подружжя

Після початку повномасштабного вторгнення Олексій та Ольга одразу долучилися до волонтерської роботи. Уже в березні 2022 року вони заснували благодійний фонд "Україна – мій дім", який допомагає військовим підрозділам і підтримує дітей. Подружжя разом займається роботою фонду, однак має різні обов'язки. Олексій зосереджується на залученні коштів, а Ольга як директорка фонду відповідає, зокрема, за логістику.

Актор зізнається, що випробування останніх років, навпаки, ще більше об'єднали сім'ю. За словами Олексія, вони звикли діяти разом і підтримувати одне одного. Водночас стосунки пари не обмежуються лише спільною роботою та волонтерством. У подружжя є місце і для романтики, і для духовної близькості.

Також Гнатковський зізнався, що через роботу йому іноді не вистачає часу на синів. Однак родина з розумінням ставиться до його зайнятості. Сам актор за можливості бере активну участь у житті дітей: вчить їх любити, привчає до дисципліни та намагається пояснювати важливі речі.

Інтерв'ю з Олексієм Гнатковським: дивіться відео онлайн

Що відомо про дружину Олексія Гнатковського

Олексій та Ольга познайомилися ще у студентські роки, коли їм було по 18 років. Вони разом навчалися на політології у Прикарпатському університеті. Спочатку просто дружили, а згодом почали зустрічатися.

У 2011 році пара одружилася. Подружжя виховує двох синів – Остапа та Ореста. Молодший син народився у 2020 році.

Ольга Гнатковська також має досвід роботи у творчій та підприємницькій сферах. Вона заснувала дитячу студію акторської майстерності, а раніше мала власний бізнес – шоурум взуття. Після початку повномасштабної війни Ольга зосередилася, зокрема, на волонтерській діяльності та роботі благодійного фонду "Україна – мій дім".

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