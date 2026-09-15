Голий в Лас-Вегасі, наркотики та бурхливі романи: яким був принц Гаррі до Меган Маркл

Принц, палаци, найкращі школи й бабуся-королева – здавалося б, що ще потрібно для безтурботного дитинства? У випадку принца Гаррі ця формула дала серйозний збій. За роки до знайомства з Меган Маркл він встиг пережити смерть матері, служити в Афганістані, потрапити в кілька скандалів, закохуватися, розходитися і регулярно забезпечувати британські таблоїди роботою.

З нагоди дня народження принца Гаррі 24 Канал пропонує згадати кілька фактів із його життя, які показують герцога Сассекського зовсім не таким, яким його можна було уявити за офіційними королівськими портретами.

Хлопчик, який рано дізнався, що таке увага преси





Принц Гаррі та принцеса Діана / Фото Getty images



Гаррі народився 15 вересня 1984 року і був другим сином тодішніх принца Чарльза та принцеси Діани. Його дитинство складно назвати звичайним навіть за королівськими мірками: розлучення батьків, постійна увага преси, а потім трагедія, яка фактично розділила його життя на "до" і "після".

Коли у 1997 році Діана загинула в автокатастрофі в Парижі, Гаррі було лише 12 років. Через кілька днів він разом із братом Вільямом ішов за труною матері під час похоронної процесії, яку дивилися мільйони людей. Пізніше Гаррі неодноразово говорив про те, наскільки сильно смерть матері вплинула на його життя.

Навчався в Ітоні, але ідеальним учнем точно не був

Гаррі, як і його старший брат, навчався у престижному Ітонському коледжі – одному з найвідоміших навчальних закладів Великої Британії. Та якщо хтось уявив зразкового принца, який вечорами читає Шекспіра біля каміна, – дарма.

У своїх мемуарах Spare Гаррі зізнався, що в підліткові роки вживав марихуану, а у 17 років спробував кокаїн. За його словами, це не принесло йому особливого задоволення – йому радше хотілося відчути себе інакше.

І це був далеко не останній випадок, коли молодість принца ставала подарунком для британської преси.

Костюм, який переслідує його вже понад 20 років

У 2005 році 20-річний Гаррі прийшов на костюмовану вечірку у формі нациста зі свастикою на рукаві.

Фотографія потрапила на перші шпальти газет, після чого принц публічно перепросив. Значно пізніше Гаррі називав цей випадок однією з найбільших помилок свого життя.

А в мемуарах Spare додав ще одну скандальну деталь: за його версією, перед вечіркою він вагався між двома костюмами й телефонував Вільяму та Кейт по пораду. Гаррі стверджує, що саме вони підтримали варіант із нацистською формою. Це, звісно, його версія подій.

А потім був Лас-Вегас

Якщо здавалося, що після історії з костюмом Гаррі вирішив більше ніколи не випробовувати нерви укінгемського палацу, то ні.

У 2012 році в мережі з'явилися фотографії оголеного принца з готельного номера в Лас-Вегасі. За повідомленнями ЗМІ, компанія грала у більярд на роздягання, а фотографії одного з найвідоміших чоловіків Великої Британії якимось дивом – хто б міг подумати – опинилися в пресі.

Військова служба



Принц Гаррі в армії / Фото Getty images



Але паралельно він справді воював. За всіма вечірками легко забути інший факт: Гаррі десять років служив у британській армії та двічі був в Афганістані. Під час другого відрядження він був пілотом-стрільцем вертольота Apache. У Spare Гаррі написав, що під час бойових місій убив 25 бійців Талібану. Це зізнання викликало окрему хвилю критики – зокрема через те, як принц описав свій досвід війни.

Саме військовий досвід згодом став важливою частиною його публічної діяльності. У 2014 році Гаррі заснував Invictus Games – міжнародні спортивні змагання для поранених і травмованих військовослужбовців та ветеранів.

Його перше велике кохання тривало роками

Задовго до Меган Маркл у житті Гаррі була Челсі Деві. Вони познайомилися у 2004 році, коли принц проводив частину своєї служби в Африці. Їхні стосунки з перервами тривали приблизно сім років. Гаррі літав до Челсі, вони разом з'являлися на публіці, розходилися, мирилися – словом, усе було майже як у звичайної молодої пари. Якщо не враховувати папараці біля дверей. Зрештою саме публічність стала однією з головних проблем.

Пізніше Деві розповідала, що увага ЗМІ була для неї надто інтенсивною, страшною та некомфортною. Остаточно пара розійшлася у 2011 році. Водночас вони зберегли нормальні стосунки – Челсі навіть була гостею на весіллі Гаррі та Меган.

Ще одна майже принцеса – Крессіда Бонас

Наступним справді серйозним романом Гаррі стали стосунки з акторкою і танцівницею Крессідою Бонас. Познайомила їх, до речі, принцеса Євгенія.

Вони почали зустрічатися у 2012 році, і британська преса досить швидко почала приміряти на Крессіду весільну сукню – метафорично, звісно. Та приблизно через два роки пара розійшлася. І знову поруч із цією історією з'явилася стара проблема Гаррі – шалена увага медіа до жінки, яка з ним зустрічається.

У Spare Гаррі розповів і значно особистішу деталь: саме Крессіда допомогла йому нарешті відверто заговорити про смерть Діани та виплакатися через втрату матері.

А романів і чуток було значно більше



Принц Гаррі / Фото Getty images



Серед жінок, з якими його пов'язували, були телеведуча Керолайн Флек, модель Флоренс Бруденелл-Брюс, співачка Наталі Імбрулія та інші. Частина цих історій справді була короткими романами, частина залишилася переважно матеріалом для таблоїдів. І вже зовсім незадовго до появи Меган Гаррі пов'язували навіть з Еллі Голдінг. Однак підтвердженого великого роману з цієї історії так і не вийшло.

До речі, про втрату цноти він теж вирішив розповісти сам. Гаррі написав, що втратив цноту з "старшою жінкою", яка любила коней. Сталося це, за його словами, у полі за пабом. Сам принц назвав той епізод принизливим.

Але, вже за декілька років він зустрів Меган і в них почалась інша історія кохання, яка триває й досі.