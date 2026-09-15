Сергій Притула замилував фото з доньками-пластунками: як зараз виглядають Соломія та Стефанія

Сергій Притула показав фото з доньками-пластунками – Соломією та Стефанією.

Дівчата разом із батьком відвідали відкриття нового пластового року. На своїй сторінці в інстаграмі волонтер поділився кадрами з події.

На одному з фото він позує разом із доньками, тримаючи їх за руки, а на іншому – робить селфі з молодшою Стефанією. Також Притула показав світлини з іншими пластунами.

Обидві доньки Сергія Притули та його дружини Катерини Сопельник займаються у "Пласті". Старша Соломія 27 липня відсвяткувала 9-річчя, а Стефанії зараз 5 років.

Відкриття нового пластового року традиційно відбувається після завершення літнього таборового сезону. Від цього моменту для пластунів розпочинається новий цикл сходин, навчань, мандрівок та інших активностей. На захід також завітали очільник Офісу президента Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук та народний депутат Микола Княжицький.

Сергій Притула, який є членом опікунської ради "Пласту", привітав скаутів із початком нового року та розповів про важливі для організації події.

Вітаю усіх пластунів із відкриттям Пластового року! А також із тим, що у пластового руху розпочинається цікава сторінка. Указ президента про підтримку Пласту 2027-2035. Постанова Кабміну на черзі. Нова локація для таборування на Черкащині. Зичу усім плідного року Великої Гри,

– написав він в інстаграмі.

Під час заходу волонтеру також вручили Орден Святого Архистратига Михаїла – високу пластову відзнаку. Притула зізнався, що не очікував отримати нагороду, але був дуже радий.

Сергій Притула отримав пластову відзнаку / Фото з його фейсбуку

Окрім доньок, разом із нинішньою дружиною Катериною Сопельник Сергій Притула виховує спільного сина Марка. У серпні хлопчику виповнився рік.