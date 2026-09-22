"Зловила хіт за хітом": Дядя Жора розкрив гонорари українських селеб і назвав найтоповішу зірку

Слухати про таємниці залаштунків шоубізнесу та дізнаватися про статки зірок – це завжди особливе задоволення для аудиторії. Шоумен та продюсер Дядя Жора нещодавно дав таку можливість своїм прихильникам і відверто розкрив усі карти.

Дядя Жора без купюр в інтерв'ю BLIK.ua розповів, скільки зараз коштує виступ українських артистів на корпоративах, як змінилися свята під час повномасштабної війни та хто з виконавців опинився на піку популярності.

Продюсер поділився, як трансформувався івент-бізнес з початком повномасштабного вторгнення. За його словами, після тривалої паузи та періоду виключно благодійних заходів українці все ж повернулися до приватних свят, хоч і в скромнішому форматі.

Все одно є день народження дитини, дружини, батьків. Весілля теж ніхто не скасовував. Причому багато весіль і військових, і цивільних. Життя триває. Святкують не так широко, як раніше. У нас були заходи, які ми називали "Пісня року": за один вечір могло бути по 8 артистів. Зараз скромніше,

– каже артист.



Дядя Жора розкрив гонорари українських артистів / Фото з інстаграму зірки

Найцікавішою частиною розмови стали конкретні цифри. Дядя Жора озвучив, скільки коштує 45-хвилинний виступ артистів різного рівня на корпоративах чи весіллях. Раніше Дядя Жора казав, що серед найдорожчих українських артистів були MONATIK, Вєрка Сердючка, Макс Барських. Зараз, каже артист, практично нічого не змінилося.

Плюс-мінус так само. Якщо в середньому говорити, щоб не конкретизувати кожного, топи – це 20 тисяч доларів плюс. Хтось 50 хвилин, хтось годинку, хтось 40 хвилин. Але класика – це 45 хвилин, повноцінний виступ на корпоративі,

– каже шоумен.

Він також розсекретив цінники для менш розкручених виконавців та новачків, чиї треки тільки починають віруситися у мережі. За його словами, ці артисти отримують 10 тисяч доларів.

Хтось менше, хтось трошки більше. Початківці – це 3 тисячі доларів плюс. Буває, що артист тільки з'являється з однією піснею. Ще вчора було 1500 доларів, а тут пісня стрільнула – все, вже 3 – 4 тисячі. Якщо пісня має понад 10 мільйонів – це вже "хітяра", яку має знати кожен другий-третій,

– відкрив секрети артист.

Також шоумен назвав ім'я артистки, на яку зараз спостерігається найбільший попит серед замовників, і до якої складнішати потрапити через щільний графік.

Альона Омаргалієва зараз у топчику. Зловила хіт за хітом – кілька хітів підряд, і зараз у нас постійно її запитують. Особливо влітку, коли сезон весіль: то фестиваль, то масовий захід, то ще щось,

– поділився Дядя Жора.



Альона Омаргалієва у топі українських виконавців / Фото з інстаграму зірки

А от у кіноіндустрії з гонорарами артистів ситуація дещо інша. Раніше відомий український актор заявив, що у нього "жебрацька професія" та зізнався, скільки заробляє на місяць.