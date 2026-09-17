"Там дуже дивна історія": Слава Соломка вперше розповів про самогубство рідного брата
Відомий український телеведучий Слава Соломка вперше поділився болісною сімейною трагедією. Шоумен розповів про самогубство свого старшого брата по батьковій лінії та розкрив дивні обставини, з якими зіткнувся під час спілкування з його родиною.
Славу виховувала лише мама, а свого рідного батька він ніколи не бачив. Проте вже у дорослому віці ведучий вирішив розшукати його родину. Тоді він і дізнався, що має по батьковій лінії старшого брата та сестру. Але познайомитися з братом так і не судилося – у 2019 році в сім'ї сталася страшна трагедія.
Слава Соломко з мамою / фото з відкритих джерел
Під час інтерв'ю для проєкту "Наодинці з Гламуром" Соломка відверто зізнався, що його брат наклав на себе руки. Ведучий спробував дізнатися деталі у дружини покійного, але зіткнувся з несподіваною реакцією та відвертою брехнею.
Мій старший рідний брат ще 2019 року повісився. Він покінчив життя самогубством. Там дуже дивна історія була. Я знайшов дружину мого брата, у нього є діти, тобто мої племінники. Я зустрівся, запитав у неї, що сталося, а я вже знав… Ця дружина каже, що в нього були проблеми з серцем, він помер через проблеми з серцем, і каже, що надішле його фото. Я приїжджаю ввечері додому і бачу, що вона повністю видалила листування і заблокувала мене. Для мене це було дивно, і дивно, чому вона не сказала правду,
– поділився Слава.
Згодом шоумену все ж вдалося зустрітися зі своєю зведеною сестрою. Він спробував розпитати в неї про причини такого фатального кроку брата, але розмова виявилася занадто болісною для жінки.
Я пізніше зустрівся зі своєю сестрою, а вона старша. Коли я запитав, чому помер брат, у неї очі наповнились сльозами, ком у горлі, починає плакати. Каже, що не хоче про це говорити. А мені дивно, що його дружина нічого не сказала…
– пригадує Соломка.
Слава Соломка / фото з інстаграму
Нагадаємо, що Слава Соломка здобув популярність як телеведучий ранкових розважальних шоу. Глядачі звикли бачити його завжди життєрадісним, усміхненим та з незмінною фірмовою краваткою-метеликом, тому такі відверті зізнання про складні сімейні драми стали для багатьох прихильників справжньою несподіванкою.