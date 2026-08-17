"Історичний вечір": Святослав Вакарчук зібрав тисячі людей на безплатному концерті у Львові

У неділю, 16 серпня, у Львові відбувся великий безплатний концерт Святослава Вакарчука.

Виступ просто неба пройшов у Стрийському парку та зібрав тисячі глядачів. Своїми враженнями від вечора артист поділився в інстаграмі.

Концерт отримав символічну назву "Побачення у Стрийському парку". Його приурочили до Міжнародного дня молоді. Вакарчук вирішив зробити музичний подарунок Львову – місту, де минули його дитинство та юність.

Для виступу співак підготував особливу програму. Зі сцени прозвучали його відомі композиції "На небі", "Не йди", "Така, як ти", "Обійми", "Саме в той день" та інші пісні. Також Вакарчук виконав "Він чекає на неї" Олександра Пономарьова – саме він є автором слів до цієї композиції. Під час концерту артист також грав на роялі та гітарі.

Виступ розпочався близько 20:00 та став фінальною подією святкування Дня молоді у Львові.

Після концерту Вакарчук поділився емоціями від події.

Моя мама, мій відданий фан з 90-х. Вона була ще на перших концертах в "Ляльці" в 90-х. Так от, мама сказала, що сьогодні був найкращий концерт, який вона бачила. Я з нею не сперечався. Історичний вечір, Львів. Дякую,

– зазначив артист.

До слова, Святослав Вакарчук раніше розповідав про свої улюблені українські пісні – деякі з них він співає своїм дітям.