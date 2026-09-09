"Я неймовірно щаслива": Даша Квіткова і популярний комік стали ведучими Танцюють всі"

Легендарне танцювальне шоу "Танцюють всі" повертається на екрани після понад десятирічної паузи. Знімання вже почались, і цього разу глядачів дивуватимуть не лише новим поколінням талановитих учасників, а й свіжим зірковим складом ведучих.

Обличчям оновленого проєкту неочікувано стала відома українська інфлюенсерка Даша Квіткова, а її партнером – популярний комік, автор YouTube-каналу "Точка збору" Роман Міщеряков. Творці шоу обіцяють, що це буде не просто змагання, а справжня платформа для людей, які живуть ритмом і готові гучно заявити про свій унікальний стиль.

Керівник проєкту Володимир Завадюк наголошує, що навіть у ці надзвичайно складні для столиці дні команда продовжує працювати, дбаючи про безпеку кожного.

Сьогодні особливо важливо підтримувати молоді таланти, давати їм можливість розвиватися, творити та заявляти про себе,

– зазначає продюсер.

Які емоції у нових ведучих "Танцюють всі"

Для Даші Квіткової, за якою в Instagram стежать мільйони, це перший досвід ведення такого масштабного телепроєкту. Вона зізнається, що неймовірно щаслива стати частиною цієї історії та насолоджується кожною хвилиною знімань.

Я вперше стала ведучою такого масштабного шоу, і я неймовірно щаслива, що це саме "Танцюють всі" – проєкт з історією, який справді вражає. Я насолоджуюсь усіма моментами на знімальному майданчику разом із талановитими людьми навколо. Мені хочеться, щоб кожен з учасників сьогодні не соромився, розкрився та показав усе, що вміє і що має всередині. Бо іноді танець може сказати набагато більше, ніж слова,

– ділиться емоціями Даша.

Роман Міщеряков і Даша Квіткова стали ведучими "Танцюють всі" / Фото пресслужби шоу

Квіткова додала, що їй дуже пощастило працювати з Романом, який є неймовірним коміком і ведучим. З ним блогерці дуже комфортно перед камерами.

Її партнер Роман Міщеряков упевнений, що повернення проєкту стане потужним стартом для нових імен, які прославлять Україну на весь світ. Від конкурсантів він чекає не лише бездоганної техніки, а й справжнього кайфу від виступів.

Оцінювати майстерність танцівників буде потужна команда професіоналів, зокрема й популярна українська співачка.