The Hardkiss випустив нову україномовну пісню та атмосферний кліп до неї

Рок-гурт The Hardkiss презентував нову україномовну пісню Zoloto та відеокліп на неї.

Ролик вже з'явився на ютуб-каналі гурту.

Пісня Zoloto продовжує важливу для гурту лінію україномовної музики, водночас органічно вписуючись у світ Grey Hound та його тему часу, змін і людських переживань,

– зазначила Юлія Саніна.

Grey Hound – п'ятий студійний альбом гурту The Hardkiss. Це концептуальна платівка, у центрі якої – тема часу та його впливу на людське життя. Композиція Zoloto увійшла до deluxe-версії альбому. Оновлене видання також містить три ремікси пісень із платівки.

The Hardkiss – Zoloto: дивіться кліп онлайн

До речі, цього року гурт The Hardkiss відзначив 15-річчя. Стільки ж років у шлюбі цього року виповнилося Юлії Саніній та Валерію Бебку. Їхня історія кохання тісно пов'язана з гуртом: дебютний кліп на пісню Babylon вони вперше показали гостям просто на власному весіллі.

Нагадаємо, зараз The Hardkiss не виступає в Україні, оскільки чоловіча частина колективу перебуває за кордоном. Напередодні це розкритикував український співак Женя Галич.