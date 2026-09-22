Разом виграли "Фабрику зірок", але так і не стали друзями з Дантесом: Олійник пояснив причину

Співак пригадав минуле на тлі легендарного камбеку їх дуету на сцені оновленої "Фабрики зірок". Вадим Олійник сказав, чому так сталось.

Вадим Олійник прокоментував те, що найбільше цікавить шанувальників "Дівчини Олі" в інтерв'ю "Тур зірками" на Люкс ФМ.

Співак відверто розповів, чому після розпаду гурту "ДіО.фільми", який у 2008 році приніс їм перемогу в другому сезоні "Фабрики зірок", вони з Дантесом не побудували міцної дружби.

Так, причиною є несхожість артистів. Дякуючи якій, як вважає Олійник, свого часу могла бути однією з причин популярності гурту.

Мені здається, що ми у всьому різні. І це, в принципі, було таким успіхом нашого дуету, тому що ми були різні, але на сцені у нас таке, типу, зливалися в одне. І це подобалося людям,

– пояснив Вадим.

Олійник також пригадав, як кумедно це проявлялося, коли справа доходила до любові та прихильності шанувальників. Хтось більше симпатизував Дантесу, а інші – Олійнику.

Завжди були моменти, коли там хтось казав: "Ой, мені подобається Дантес, фу, там цей Олійник". А хтось сказав: "Ні, Олійник класний, Дантес не дуже". І це теж класно,

– згадав співак.

Вадим Олійник про дружбу з Володимиром Дантесом: інтерв'ю Наталії Тур

В праймі оновленої "Фабрики зірок" Володимир Дантес і Вадим Олійник вийшли на сцену і заспівали свій головний хіт. "Дівчина Оля" занурила публіку в ностальгію за "нульовими".