"Серце розривається": Вікторія Маремуха вирішила виїхати з Києва з 4-річним сином

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха вирішила тимчасово виїхати з Києва разом із 4-річним сином Лукою.

Через російські атаки на столицю та страх за дитину вона планує на кілька місяців переїхати до Лісабона. Про це артистка розповіла у проєкті "Наодинці з Гламуром".

Вікторія тривалий час залишалася в Україні, працювала та будувала кар'єру. Однак після кількох атак неподалік від її будинку вона вирішила змінити плани. На переїзді також наполіг колишній чоловік артистки, який є громадянином Франції. Він сильно переживав за безпеку їхнього сина.

Мій колишній чоловік злякався дуже сильно і сказав: "Ти як хочеш, але я пишу лист до лісабонської школи, до якої ходять двоюрідні сестрички нашого сина". Мене це просто розірвало, бо саме усвідомлення того, що треба переїжджати, бо це треба зробити для того, щоб зберегти сина, а з іншого боку – це самопожертва, і все залишити тут, що я роками будувала. Не знаю, як буде,

– розповіла Маремуха.

Важливим фактором для рішення став і стан її сина. За словами Вікторії, Лука почав боятися ходити до дитячого садка, оскільки під час повітряних тривог дітям доводилося спати в укритті. Хлопчик також переживав через обстріли, а його поведінка змінилася, зокрема, почав більше злитися. У результаті родина вирішила, що Лука тимчасово житиме в Лісабоні, де мешкають родичі його батька. Поки що Маремуха планує залишатися із сином за кордоном кілька місяців, а до України повертатиметься за необхідності через роботу.

Він не хотів ходити до садочка, бо йому страшно в укритті спати. Ми коли це бачимо, то серце розривається. І не зрозуміло, якою буде зима. Мабуть, треба краще кудись… Ми обрали Лісабон хоча б на декілька місяців,

– сказала акторка.

Вікторія Маремуха з сином / Фото з її інстаграму

Раніше Вікторія Маремуха назвала причину розлучення з чоловіком-французом.