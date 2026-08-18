Змінив фартух на сукні та підбори: як склалось життя Вови Мотричука "Цилі" з "МастерШеф․ Діти"

Володимир Мотричук був учасником першого сезону проєкту "МастерШеф․ Діти". Юні кулінари називали хлопця "Циля". Його харизматичний характер і яскраві фрази, які слухала вся Україна, зробили юнака популярними.

Перемогу він у проєкті не здобув, однак дійшов до суперфіналу. А після його завершення з'явився у шоу "Зважені та щасливі". За умовами конкурсу, кожен учасник став наставником для дитини із зайвою вагою. Мотричук ділився, що дуже задоволений таким досвідом, адже схуд аж на 2 кілограми за тиждень. Та після цього хлопець зник із публічного простору. Далі у матеріалі 24 Канал розповість, що вдалось з'ясувати про життя Володимира і де він зараз.

Як склалось життя Вови "Цилі" Мотричука

Після закінчення школи хлопець вступив до навчально-наукового інституту журналістики КНУ ім. Т.Шевченка. Від кулінарної мрії він відмовився, а своє покликання знайшов саме у журналістиці.

Його сьогоднішня посада – фешн-журналіст у виданнях Vogue UA, Skvot Mag, Artribune IT, Focus Moda. У житті Володимира є ще одне досягнення – він помітно схуд. Під час пандемії коронавірусу Мотричук скинув аж 35 кілограмів.

Як зараз виглядає Володимир Мотричук / Фото з інстаграму

Взагалі колишній кулінар живе у Європі, однак на цей момент хлопець приїхав до української столиці. У соцмережах не відстає від модних трендів, а сам одягається відповідно до останньої моди.

Мотричук веде також інстаграм-сторінку під назвою "Visual Dairy", де публікує вінтажні фото та відео, пише тексти, а також не забуває і про власні оригінальні світлини. А головну інстаграм-сторінку веде англійською та українською мовами.

Що стосується особистого життя, то ЗМІ припускають, що у Володимира є дівчина, однак хлопець публічно про це не говорив. Чи залишилась кулінарія для нього хобі – невідомо, адже цим він також не ділиться.

До теми! Днями ми розповідали і про переможців "МастерШеф. Діти" – як склалось їхнє життя.