Гучний бойкот Євробачення-2027: Ірландія офіційно відмовилася від участі через війну в Газі

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2027" знову опинився в центрі політичного скандалу. Ірландія офіційно заявила, що не братиме участі у шоу та навіть не транслюватиме його через події в Газі.

Відповідну заяву 17 вересня зробив ірландський суспільний мовник RTÉ. Представники телеканалу пояснили своє рішення глибокою стурбованістю гуманітарною кризою. Також вони обурені тим, що незалежні міжнародні журналісти не мають доступу до території конфлікту.

RTÉ вважає, що участь Ірландії не може бути виправданою з огляду на жахливу та безперервну загибель людей у Газі, а також гуманітарну кризу, яка й надалі ставить під загрозу життя великої кількості цивільних,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Це вже другий рік поспіль, коли країна ігнорує масштабне музичне свято. У 2026 році Ірландія так само бойкотувала конкурс на знак протесту проти участі Ізраїлю. Тоді їхню позицію підтримали Ісландія, Нідерланди, Словенія та Іспанія. Чи приєднаються ці держави до бойкоту наступного року – поки залишається загадкою.

Bambie Thug з Ірландії / Getty Images

Нагадаємо, що 71-й пісенний конкурс вперше пройде у болгарському місті Бургас на новій "Арені Бургас". Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал пройде 15 травня. Організатори вже змінили правила: відтепер країни, які беруть участь у збройних конфліктах, не мають права приймати шоу в себе.

Україна вже офіційно підтвердила свою участь у Євробаченні-2027. Минулого року наша співачка Leléka з треком "Ridnym" посіла дев'яту сходинку, а перемогу здобула болгарська виконавиця Dara з хітом "Bangaranga".



