Юрій Нікітін вперше показав сестру після 10 років ворожнечі та публічно заступився за неї

Відомий український музичний продюсер Юрій Нікітін здивував прихильників неочікуваним сімейним контентом. Шоумен опублікував рідкісні кадри зі своєю рідною сестрою Світланою, з якою раніше не підтримував жодних зв'язків.

Знаменитість опублікував спільне фото з родичкою у своєму інстаграмі. Проте замість компліментів Нікітін зіткнувся з несподіваною реакцією публіки. Деякі користувачі мережі почали залишати непрохані коментарі та критикувати зовнішність жінки. Продюсер не став мовчки терпіти подібне цькування близької людини і відкрито став на її захист.

Він публічно підтримав сестру, залишивши під кадрами коротке, але дуже зворушливе послання:

Моя люба сестра, ти прекрасна! Люблю тебе дуже сильно,

– звернувся до Світлани знаменитість, щоб дати відсіч недоброзичливцям.

Сестра Юрія Нікітіна / фото з інстаграму

До слова, сестра, яка старша за Юрія на 15 років, вкрай рідко з'являється у його публічному просторі. Тривалий час родичі взагалі не підтримували зв'язок: через певні життєві обставини та непорозуміння брат із сестрою не спілкувалися цілих десять років. На щастя, згодом їм усе ж вдалося залишити образи в минулому та відновити теплі сімейні стосунки.

Навіть після розлучення зі своєю дружиною, Юрій Нікітін продовжує підтримувати з нею теплі стосунки та проводити час разом із дітьми.







