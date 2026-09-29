Зеленський направив петицію про позбавлення Потапа звання "Заслужений артист" до Кабміну та СБУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію щодо позбавлення репера Олексія Потапенка (Потапа) почесного звання "Заслужений артист України". Глава держави доручив Кабміну та СБУ розглянути це питання.

Відповідь президента з'явилася на сайті електронних петицій. Саму петицію, ініційовану Катериною Таран, опублікували ще 28 серпня, і вже 3 вересня вона зібрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів. Авторка просила ретельно перевірити публічну діяльність Потапа і, якщо будуть законні підстави, ініціювати проти нього санкції, а саме – позбавити державної нагороди.

Петиція / скриншот з електронних петицій

У своїй офіційній відповіді Володимир Зеленський пояснив, що, згідно із законом, звання "Заслужений артист України" є саме державною нагородою. Позбавити її можна або за обвинувальним вироком суду, або за рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування відповідних санкцій. Вносити такі пропозиції на розгляд РНБО мають право Кабінет Міністрів та Служба безпеки України.

Згадану петицію мною надіслано прем'єр-міністру України Сергію Корецькому та тимчасово виконуючому обов'язки голови Служби безпеки України Олександру Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку,

– зазначив президент.

Важливо розуміти, що відповідь президента не означає негайного позбавлення Потапа звання. Наразі це питання лише передали на юридичне опрацювання відповідним відомствам.

Як відомо, Потап отримав звання "Заслужений артист України" у 2020 році. У вересні 2026 року Верховна Рада намагалася ухвалити звернення до президента щодо позбавлення репера цієї нагороди, проте для рішення забракло голосів – ініціативу підтримали лише 198 депутатів.

Потап прирівняв російську мову до свободи / скриншот з відео

Сам Олексій Потапенко після появи петиції заявив у своєму Instagram, що готовий віддати нагороду, назвавши заклики до цього "полюванням на відьом".

Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше — забрати у Потапа звання "Заслуженого артиста України". Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру — я готовий. Добровільно віддам,

– писав артист.

Реакція Потапа на петицію / скриншот з інстаграму

Нещодавно Потап поскаржився на важкі виїзди з України та пояснив, чому живе за кордоном.



