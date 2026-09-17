Домашній плавлений сир за 7 хвилин: простий рецепт із кисломолочного сиру

Домашній плавлений сир можна приготувати буквально на раз-два, якщо під рукою є кисломолочний сир, трохи масла та кілька базових добавок.

Ніжна сирна намазка – це завжди гарна ідея для смачного перекусу. MariiAm | Фудблог розповіла, як отримати дуже смачну закуску буквально за кілька хвилин.

Чому сирна маса виходить гладкою?

Основу тут становить кисломолочний сир – продукт зі згустків молока, які утворюються під дією кислоти або бактеріального бродіння. Саме тому він добре підходить для м'якої сирної маси.

Лимонний сік у цьому рецепті працює не лише "для смаку". Кислота допомагає молочним білкам, насамперед казеїну, згортатися й відокремлюватися від сироватки.

Як приготувати домашній плавлений сир?

Час : 7 хвилин

: 7 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 1 – 2 яйця;

– 70 грамів вершкового масла;

– 1 чайна ложка солі без гірки;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 100 грамів курячої шинки;

– зелень до смаку;

– італійські трави до смаку.

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Приготування: