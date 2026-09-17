Домашній плавлений сир за 7 хвилин: простий рецепт із кисломолочного сиру
Домашній плавлений сир можна приготувати буквально на раз-два, якщо під рукою є кисломолочний сир, трохи масла та кілька базових добавок.
Ніжна сирна намазка – це завжди гарна ідея для смачного перекусу. MariiAm | Фудблог розповіла, як отримати дуже смачну закуску буквально за кілька хвилин.
Чому сирна маса виходить гладкою?
Основу тут становить кисломолочний сир – продукт зі згустків молока, які утворюються під дією кислоти або бактеріального бродіння. Саме тому він добре підходить для м'якої сирної маси.
Лимонний сік у цьому рецепті працює не лише "для смаку". Кислота допомагає молочним білкам, насамперед казеїну, згортатися й відокремлюватися від сироватки.
Як приготувати домашній плавлений сир?
- Час: 7 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 – 2 яйця;
– 70 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка солі без гірки;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 100 грамів курячої шинки;
– зелень до смаку;
– італійські трави до смаку.
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Приготування:
- До кисломолочного сиру додають яйця, вершкове масло, сіль і соду.
- Усе перебивають блендером до однорідної маси.
- Потім сирну суміш варять рівно 7 хвилин на повільному вогні, постійно помішуючи.
- Якщо маса погано плавиться, додають потроху молока і ще раз перебивають блендером до пастоподібного стану.
- Наприкінці додають дрібно нарізану шинку та зелень.
- Готовий сир охолоджують у зручному посуді для зберігання.