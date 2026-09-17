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17 вересня, 16:26
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Домашній плавлений сир за 7 хвилин: простий рецепт із кисломолочного сиру

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Домашній плавлений сир можна приготувати буквально на раз-два, якщо під рукою є кисломолочний сир, трохи масла та кілька базових добавок.

Ніжна сирна намазка – це завжди гарна ідея для смачного перекусу. MariiAm | Фудблог розповіла, як отримати дуже смачну закуску буквально за кілька хвилин. 

Чому сирна маса виходить гладкою?

Основу тут становить кисломолочний сир – продукт зі згустків молока, які утворюються під дією кислоти або бактеріального бродіння. Саме тому він добре підходить для м'якої сирної маси.

Лимонний сік у цьому рецепті працює не лише "для смаку". Кислота допомагає молочним білкам, насамперед казеїну, згортатися й відокремлюватися від сироватки.

Як приготувати домашній плавлений сир? 

  • Час: 7 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 – 2 яйця;
– 70 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка солі без гірки;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 100 грамів курячої шинки;
– зелень до смаку;
– італійські трави до смаку. 

Цей рецепт зберігають усі: дивіться відео 

Приготування: 

  1. До кисломолочного сиру додають яйця, вершкове масло, сіль і соду.
  2. Усе перебивають блендером до однорідної маси.
  3. Потім сирну суміш варять рівно 7 хвилин на повільному вогні, постійно помішуючи.
  4. Якщо маса погано плавиться, додають потроху молока і ще раз перебивають блендером до пастоподібного стану.
  5. Наприкінці додають дрібно нарізану шинку та зелень.
  6. Готовий сир охолоджують у зручному посуді для зберігання.

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