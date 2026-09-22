Деруни більше не смажать: як приготувати улюблену страву зі сиром та скоринкою без зайвого жиру

Хрусткі деруни без бризок олії, перевертання і постійного стояння біля плити — звучить як кулінарна мрія. Але є спосіб, який дає саме такий результат і ще й економить час.

У цій версії дерунів головне – добре відтиснути картоплю і дати вафельниці зробити свою роботу. Саме це дає хрусткі краї без зайвого клопоту біля плити.

Чому вафельниця працює не гірше за сковороду

Коли картопля потрапляє між дві гарячі панелі, вона одночасно підсмажується з обох боків і швидше бере рум’яність. Якщо маса занадто волога, замість хрускоту вийде парова м’якість, тож тут усе вирішує вода.

Як приготувати деруни з пармезаном?

Час: 9 – 11 хвилин на одну порцію

9 – 11 хвилин на одну порцію Порцій: приблизно 4 великі деруни

Інгредієнти:

– 650 грамів картоплі;

– 1 невелика шалот або пів невеликої цибулини;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка картопляного крохмалю;

– 25 грамів дрібно натертого пармезану або іншого твердого сиру;

– 1 столова ложка олії

– 1/2 чайної ложки солодкої або копченої паприки;

– сіль і свіжомелений перець;

– трохи олії для змащування вафельниці.

Приготування:

Картоплю почистити, натерти на великих отворах тертки та дуже добре відтиснути. Цибулю натерти окремо на дрібніших отворах. До картоплі додати яйце, крохмаль, сир, олію, паприку та перець. Сіль додати майже в самому кінці, щоб вона не встигла витягнути зайву воду. Перемішати коротко – лише до рівномірного поєднання інгредієнтів. Розігріти вафельницю до повної температури та злегка змастити панелі олією. Викласти порцію маси, рівномірно розподілити її, але не робити надто товстий шар. Закрити вафельницю без сильного натискання і не відкривати її перші кілька хвилин. Пекти приблизно 9 – 11 хвилин, орієнтуючись на потужність пристрою та товщину шару. Готовий дерун має легко відходити від поверхні й мати виразно золотисті, місцями сильніше підрум’янені краї.

Що ще важливо, щоб деруни не прилипали

Найчастіше підводять три речі: мокра маса, холодна вафельниця або зарано відкриті панелі. У такому разі картопля не встигає схопитися і рветься.

Готові деруни краще не складати один на один. Пара швидко забирає хрусткість, тому їх варто класти окремо на металеву решітку або тримати в ледь підігрітій духовці, якщо готуєте кілька порцій.