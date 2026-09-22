Ви ахнете від соковитості: точний момент, коли треба посолити відбивні

Смак відбивних залежить не лише від м’яса та сковорідки. Важливо ще й те, коли саме додати сіль і спеції.

Якщо хочете, щоб відбивні були соковитими й ароматними, не поспішайте солити їх лише в останню мить. Сіль працює не тільки як підсилювач смаку. Вона допомагає рівномірно розподілити спеції по м’ясу, тож момент її додавання справді має значення.

Коли додавати сіль і спеції до відбивних?

Шеф-кухарі радять не покладатися лише на спеції в паніруванні. Щоб смак вийшов насиченим, приправляти м’ясо варто на кількох етапах.

Спочатку трохи солі та перцю додають безпосередньо на м’ясо. Потім часниковий порошок або інші спеції змішують із борошном. Частину приправ також радять додати в сухарі.

Такий підхід працює просто: спеції не збираються в одному шарі, а розподіляються по всій поверхні м’яса. Завдяки цьому відбивні виходять ароматнішими, а смак – більш збалансованим.

Важливо зберегти усю соковитість мʼяса / Фото "Автопорт"

Навіщо додавати спеції в кілька шарів?

Коли приправи є і на м’ясі, і в борошні, і в сухарях, кожен шар панірування працює на смак. Часниковий порошок дає легкий аромат і не перебиває основний смак страви.

У результаті відбивні не здаються прісними після обсмажування, а панірування не виглядає окремо від м’яса