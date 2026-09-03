Смачніші за оливки: старовинний рецепт пряних маринованих слив, який передають поколіннями

Пряні мариновані сливи – це вишукана гастрономічна заготовка, яка за своїм статусом давно перевершила звичні оливки та маслини!

Кисло-солодкі, з пружною структурою та п'янким ароматом кориці, гвоздики й духмяного перцю, вони стають бездоганним супроводом до запеченого м'яса, качки, паштетів або витриманих сирів. Секрет їхньої бездоганної форми та насиченого смаку полягає в особливій технології повільного настоювання.

Як замаринувати сливи?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 3 кілограми слив сорту "Угорка";

– 1 кілограм цукру;

– 250 мілілітрів оцту;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 10 лаврових листків;

– 10 горошин чорного перцю;

– 10 горошин духмяного перцю;

– 15 бутонів гвоздики.

Приготування:

Сливи ретельно переберіть, вимийте та обсушіть; для консервації підходять лише щільні, цілі плоди без тріщин і м'яких боків. Складіть підготовлені плоди у велику містку каструлю, де вони настоюватимуться наступні кілька діб. В окремому сотейнику з'єднайте цукор, столовий оцет і всі прянощі: лавровий лист, чорний і духмяний перець, гвоздику та корицю. Поставте ємність на вогонь і, помішуючи, доведіть до кипіння, щоб цукрові кристали повністю розчинилися. Киплячим маринадом щедро залийте сливи в каструлі, щільно накрийте кришкою та залиште в спокої за кімнатної температури на 12 годин. Через 12 годин акуратно злийте ароматну рідину зі слив назад у сотейник, знову доведіть до активного кипіння та повторно залийте плоди. Цю процедуру повторюйте кожні 10 – 12 годин від 5 до 8 разів протягом кількох днів: сливи почнуть поступово віддавати власний сік, зморщуватися й ущільнюватися, а об'єм рідини з кожним разом суттєво зростатиме. На фінальному етапі злийте маринад в окремий посуд, а настояні пряні сливи рівномірно розподіліть по заздалегідь промитих і простерилізованих банках. Маринад доведіть до бурхливого кипіння, залийте ним сливи в банках до самого верху, прикрийте кришками та залиште прогрітися на 5 – 7 хвилин. Злийте рідину з банок знову в каструлю, ще раз закип'ятіть, остаточно залийте плоди киплячим маринадом і герметично закатайте стерильними кришками. Банки переверніть кришками донизу, ретельно закутайте теплою ковдрою або пледом для повільного природного самостерилізування до повного охолодження, після чого зберігайте заготовку за звичайної кімнатної температури.

Кулінарна хитрість

Якщо плоди виявилися надзвичайно соковитими й після розкладання в банки залишився зайвий пряний сироп, у жодному разі не виливайте його. Закатайте гарячий маринад в окремі невеликі пляшечки або баночки: взимку це готова пікантна база для соусів, глазурування та запікання – наприклад, додайте 150 мілілітрів такого сливового сиропу замість меду до курячих крилець чи свинячих реберець, щоб отримати розкішну карамельну скоринку.