Чи можна їсти кінчик банана: що насправді ховається в цій темній частині

Темний кінчик банана часто викликає більше підозр, ніж сам фрукт. Хтось зрізає його автоматично, хтось просто не любить цю сухішу частину, а навколо самого "пенька" давно ходять дивні міфи.

Насправді нічого небезпечного в ньому немає, пише Рysznosci. Це не насіння, не ознака псування і не причина викидати банан. Темний кінчик – звичайний залишок квітки, з якої розвинувся плід.

Він може бути твердішим, волокнистим і трохи гіркуватим, тому його часто прибирають лише через смак або текстуру. Але з погляду безпеки сам по собі цей фрагмент не є шкідливим.

Що насправді є на кінчику банана?

Кінчик банана – це висушений залишок квітки. Коли плід росте, квітка поступово в’яне, а на кінці залишається невеликий темний фрагмент. Через це він і відрізняється від решти м’якоті.

Його текстура справді може бути менш приємною: сухішою, щільнішою і волокнистою. Іноді ця частина має легку гірчинку. Цього достатньо, щоб зрізати кінчик, якщо він вам не подобається.

Як їсти банан / Фото Unsplash

Робити це з міркувань безпеки не потрібно, темний колір не означає, що банан зіпсувався. Це природна особливість плоду, особливо коли він добре достиг.

Чи правда, що з кінчиком банана пов’язані павуки?

Один із найпоширеніших міфів про банани пов’язаний саме з темним кінчиком. За цією версією, павуки нібито можуть відкладати яйця у квіти банана, а потім вони залишаються всередині плоду. Звучить тривожно, але наукових підстав для такого страху немає.

Арахнолог Род Кроуфорд із Музею Берка пояснює, що цей сценарій не відповідає ані будові банана, ані поведінці павуків. У матеріалі музею, присвяченому цьому міфу, він прямо зазначає: "жоден з цих павуків не відкладає яйця в квітах".

Кроуфорд також пояснює, що квітки бананів мають форму вузьких трубок, а у сортів, призначених для споживання, плід розвивається із зав’язі глибоко всередині квітки без запліднення. Тому знайти яйця павуків усередині банана неможливо. Тож темний кінчик – це не "неприємний сюрприз", а звичайна частина плоду. Його можна зрізати через смак, вигляд або текстуру, але боятися його не варто.

Коли банан краще не їсти?

Оцінювати потрібно не сам кінчик, а стан усього банана. Якщо м’якоть має нормальний запах, не слизька, не запліснявіла і не має ознак гниття, фрукт можна їсти навіть тоді, коли він дуже стиглий.

Насторожити мають інші ознаки: видима цвіль, запах бродіння, рідина, що витікає з плоду, або м’якоть із неприємною слизькою текстурою. У таких випадках банан краще викинути. А темний кінчик сам по собі не є проблемою. Це лише залишок квітки, який багатьом не подобається на смак, але не робить банан небезпечним.