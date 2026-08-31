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31 серпня, 22:03
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Тісто за 5 хвилин на сухій сковороді: швидкі домашні коржики, які довго не черствіють

Лілія Імбіровська-Сиваківська

М’які, пористі та ніжні коржики на кефірі – це чудова й швидка альтернатива звичному хлібу. Вони довго залишаються свіжими, не черствіють і смакують як самостійно з вершковим маслом чи паштетом, так і як основа для домашніх сендвічів або додаток до гарячого супу.

Тісто замішується за лічені хвилини без додавання дріжджів чи яєць, а випікаються вони на звичайній сухій сковороді. Саме те, що потрібно, аби не втрачати запал на день, готуючи сніданок! 

Як приготувати апетитні коржики? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 12 – 13 коржиків 

Інгредієнти: 
– 500 мілілітрів йогурту або кефіру;
– 650 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди або 10 грамів розпушувача;
– по 1 чайній ложці солі та цукру;
– 2 столові ложки рослинної олії. 

Приготування: 

  1. У мисці змішайте кефір із сіллю та цукром до їх розчинення.
  2. Всипте соду й поступово додайте просіяне борошно, замішуючи м’яке, злегка липке тісто; наприкінці вмішайте олію, накрийте миску й залиште відпочити на 10 – 15 хвилин.
  3. Викладіть тісто на припилену борошном поверхню, розділіть на 13 однакових кульок і дайте їм постояти під рушником ще 5 хвилин.
  4. Кожну кульку руками розплющте в круглий коржик, зробіть ножем невеликий прокол чи отвір посередині та струсіть зайве борошно.
  5. Викладіть заготовки на добре розігріту суху сковороду без олії та смажте на невеликому вогні без кришки по 3 – 4 хвилини з кожного боку до красивого рум'янцю й підйому.

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