Чи справді потрібно накривати банки ковдрою після консервації: що радять фахівці

Після консервації господині часто ставлять банки догори дном і накривають ковдрою. Але чи справді це потрібно робити кожного разу.

Насправді сучасні рекомендації радять інше. Здебільшого треба просто дати банкам спокійно охолонути при кімнатній температурі.

Навіщо раніше банки накривали ковдрою

Традиція вкутувати закрутки пішла з побутового досвіду. Вважалося, що додаткове тепло допомагає кришці краще "сісти" і довше зберігає заготовку гарячою. Але справа не в "прогріванні", а лише в повільнішому охолодженні.

Після термічної обробки в банці охолоджуються повітря і пара, їхній об'єм зменшується, і під кришкою утворюється вакуумний герметичний замок. Саме тому кришка втягується всередину.

Ковдра для консервації – це вже минуле / Фото Pexels

Що радять робити зараз

Фахівці з домашнього консервування радять не вкутувати банки ковдрою. За сучасними інструкціями, банки треба просто залишити остигати при кімнатній температурі 12 – 24 години, радить NCHFP.

Гарячу консервацію краще поставити у вертикальному положенні на рушник або решітку, залишивши між банками невеликий проміжок. Так вони охолоджуються природно, без зайвого тепла ззовні.

Чому ковдра не робить консервацію безпечнішою

Ковдра лише сповільнює охолодження, але не додає жодної безпеки. Якщо банки вже пройшли правильну термообробку, додаткове укутування не потрібне.

Маловідомий, але важливий момент: для безпечного домашнього консервування критично важлива саме правильна обробка до закрутки. Якщо все зроблено неправильно, у безкисневому середовищі може розвиватися Clostridium botulinum. Отже, стара звичка накривати банки ковдрою – це радше традиція, ніж необхідний етап. Сучасний підхід простіший: дати банкам спокійно охолонути й не втручатися в цей процес.