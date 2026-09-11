Рош га-Шана 2026: головні таємниці єврейського Нового року та страви, що приносять багатство

Рош га-Шана – одне з найважливіших і найглибших свят юдейського календаря, яке знаменує початок нового року та відлік створення світу.

У перекладі з івриту назва буквально означає "голова року". Це не звична гучна вечірка з феєрверками, а час духовного переосмислення, щирого каяття, підбиття підсумків прожитого та молитви про благословення на наступний рік.

У 2026 році свято Рош га-Шана розпочинається ввечері 11 вересня із заходом сонця і триває до вечора 13 вересня.

Що це за свято та його духовний зміст

За юдейськими віруваннями, у дні Рош га-Шана Всевишній визначає долю кожної людини на весь майбутній рік: кому жити в достатку, а кому стикнутися з випробуваннями. Саме тому це період внутрішньої тиші, прощення старих образ і духовного очищення, який відкриває так звані "Десять днів каяття", що завершуються Йом-Кіпуром (Днем спокути).

Головні традиції та сакральні обряди

Сурмління в шофар

Найважливіша заповідь свята – слухати пронизливі звуки баранячого рога (шофара). Цей звук символізує духовне пробудження, закликає замислитися над вчинками та повернутися до щирої віри.

Обряд Ташліх

У перший або другий день свята віряни вирушають до природної водойми з живою рибою, читають покаянні молитви та символічно витрушують крихти з кишень у воду, відпускаючи всі гріхи та помилки минулого року.

Запалювання святкових свічок

Господині дому запалюють свічки з настанням темряви, благословляючи дім на мир, тепло та злагоду.

Традиційне вітання

Цими днями бажають одне одному: «Шана това у-метука!» — що означає "Доброго і солодкого Нового року!", а також зичать бути записаними до Книги Життя.

Головна страва Рош га-Шана / Фото Pixabay

Символічні страви святкового столу

Святкова трапеза на Рош га-Шана наповнена глибоким символізмом, де кожен інгредієнт несе побажання на прийдешній рік. Вечерю традиційно розпочинають із часточки свіжого соковитого яблука, яку щедро вмочують у густий мед із щирою молитвою про солодке, безтурботне й щедре життя.

Поруч неодмінно кладуть святкову здобну халу з родзинками: на відміну від щотижневої плетінки, новорічний хліб печуть саме круглим як знак нескінченності Всесвіту, завершеності та гармонійного колообігу буття.

Головне місце на столі посідає запечена голова риби або барана – промовистий символ прагнення "бути на чолі, а не у хвості", тобто впевнено вести перед у добрих справах та досягати успіхів.

Святковий настрій доповнює стиглий гранат, чиї незліченні рубінові зернята, за переказами рівні 613 заповідям Тори, уособлюють примноження чеснот, а солодкий цимес із нарізаної кружальцями золотавої моркви, схожої на монети, закликає в дім стабільний достаток і фінансове благополуччя.