Жодної цибулі й зайвої метушні: соковите оксамитове лечо з перцю, яке зметуть швидше за салат

Класичне лечо без моркви та цибулі виходить особливо вдалим, коли перець не переварюють. У цьому рецепті він зберігає форму, але встигає стати м’яким і соковитим.

У цьому рецепті є один простий секрет: перець не треба переварювати. Саме завдяки короткому варінню лечо виходить соковитим, а шматочки перцю зберігають форму й не розповзаються в соусі.

Як приготувати лечо без цибулі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 3 кілограми помідорів;

– 2,5 кілограма болгарського перцю;

– 2 столові ложки солі;

– 6 столових ложок цукру;

– 150 мілілітрів соняшникової олії;

– 6 зубчиків часнику;

– 80 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори помийте, видаліть плодоніжки, наріжте й подрібніть м’ясорубкою або блендером. Перелийте масу в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння й варіть 15 хвилин. Перець очистіть від насіння та наріжте великими шматочками. Частинами додайте перець до томатної маси разом із сіллю, цукром та олією. Перемішайте й варіть ще 15 хвилин, щоб перець став м’яким, але не розварився. Додайте подрібнений часник та оцет, проваріть ще 3 хвилини й зніміть із вогню. Гаряче лечо розкладіть у сухі стерилізовані банки та герметично закрийте. Переверніть банки, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.

Чому перець тут працює так добре

Перець у лечо цінують саме за баланс: він залишається пружним, але встигає увібрати томатний соус і спеції. Якщо варити його надто довго, шматочки втратять форму, а заготівля вже не буде такою апетитною.

Гаряче лечо зручно готувати невеликими порціями, щоб перець не переварився в каструлі. А вже взимку ця заготівля нагадуватиме, наскільки простими можуть бути смачні сезонні страви.