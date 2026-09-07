Жодної цибулі й зайвої метушні: соковите оксамитове лечо з перцю, яке зметуть швидше за салат
Класичне лечо без моркви та цибулі виходить особливо вдалим, коли перець не переварюють. У цьому рецепті він зберігає форму, але встигає стати м’яким і соковитим.
У цьому рецепті є один простий секрет: перець не треба переварювати. Саме завдяки короткому варінню лечо виходить соковитим, а шматочки перцю зберігають форму й не розповзаються в соусі.
Як приготувати лечо без цибулі?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 3 кілограми помідорів;
– 2,5 кілограма болгарського перцю;
– 2 столові ложки солі;
– 6 столових ложок цукру;
– 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 6 зубчиків часнику;
– 80 мілілітрів оцту.
Приготування:
- Помідори помийте, видаліть плодоніжки, наріжте й подрібніть м’ясорубкою або блендером.
- Перелийте масу в каструлю з товстим дном, доведіть до кипіння й варіть 15 хвилин.
- Перець очистіть від насіння та наріжте великими шматочками.
- Частинами додайте перець до томатної маси разом із сіллю, цукром та олією.
- Перемішайте й варіть ще 15 хвилин, щоб перець став м’яким, але не розварився.
- Додайте подрібнений часник та оцет, проваріть ще 3 хвилини й зніміть із вогню.
- Гаряче лечо розкладіть у сухі стерилізовані банки та герметично закрийте.
- Переверніть банки, тепло вкутайте й залиште до повного охолодження.
Чому перець тут працює так добре
Перець у лечо цінують саме за баланс: він залишається пружним, але встигає увібрати томатний соус і спеції. Якщо варити його надто довго, шматочки втратять форму, а заготівля вже не буде такою апетитною.
Гаряче лечо зручно готувати невеликими порціями, щоб перець не переварився в каструлі. А вже взимку ця заготівля нагадуватиме, наскільки простими можуть бути смачні сезонні страви.