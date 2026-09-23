Як покращити магазинний томатний соус без цукру: порада Феррана Адріа
Ферран Адріа радить не підсолоджувати томатний соус із банки, а дати йому кремовості, аромату та трохи пряності. Його спосіб простий, не потребує складних інгредієнтів і працює саме тоді, коли хочеться швидко покращити готовий соус.
Магазинний томатний соус легко зробити цікавішим і глибшим на смак – без звичного цукру. Як саме – ділиться порадами Феррана Адріа у своїй серії OKDIARIO.
Що радить Ферран Адріа?
Шеф пропонує не сипати цукор у готовий соус із банки. Замість цього він радить додати вершки, оливкову олію, чорний перець і свіжий орегано.
За його версією, саме така комбінація робить смак м’якшим, об’ємнішим і ближчим до домашнього соусу.
Смак буде неповторним / Фото OKDIARIO
Як це зробити вдома?
Спершу потрібно підігріти томатний соус на слабкому вогні, але не доводити до кипіння. Потім слід додати вершки й помішувати, поки соус не стане однорідним.
Після цього в соус кладуть свіжий орегано й чорний перець. На завершення вливають щедрий струмінь оливкової олії, ще раз перемішують і залишають на повільному вогні приблизно на дві хвилини.
Зверніть увагу! У цій пораді Ферран Адріа окремо підкреслює саме свіжий орегано – разом із вершками та оливковою олією він і дає соусу більш насичений смак.
Для кращого результату автор матеріалу радить брати оливкову олію першого віджиму. Саме вона найкраще підсилює готовий соус без зайвої солодкості.