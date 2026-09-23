Як покращити магазинний томатний соус без цукру: порада Феррана Адріа

Ферран Адріа радить не підсолоджувати томатний соус із банки, а дати йому кремовості, аромату та трохи пряності. Його спосіб простий, не потребує складних інгредієнтів і працює саме тоді, коли хочеться швидко покращити готовий соус.

Магазинний томатний соус легко зробити цікавішим і глибшим на смак – без звичного цукру. Як саме – ділиться порадами Феррана Адріа у своїй серії OKDIARIO.

Що радить Ферран Адріа?

Шеф пропонує не сипати цукор у готовий соус із банки. Замість цього він радить додати вершки, оливкову олію, чорний перець і свіжий орегано.

За його версією, саме така комбінація робить смак м’якшим, об’ємнішим і ближчим до домашнього соусу.

Смак буде неповторним / Фото OKDIARIO

Як це зробити вдома?

Спершу потрібно підігріти томатний соус на слабкому вогні, але не доводити до кипіння. Потім слід додати вершки й помішувати, поки соус не стане однорідним.

Після цього в соус кладуть свіжий орегано й чорний перець. На завершення вливають щедрий струмінь оливкової олії, ще раз перемішують і залишають на повільному вогні приблизно на дві хвилини.

Зверніть увагу! У цій пораді Ферран Адріа окремо підкреслює саме свіжий орегано – разом із вершками та оливковою олією він і дає соусу більш насичений смак.

Для кращого результату автор матеріалу радить брати оливкову олію першого віджиму. Саме вона найкраще підсилює готовий соус без зайвої солодкості.