Як правильно варити гриби: 10 помилок, яких варто уникати
Безпечне приготування грибів починається не з плити, а з уважного сортування, перевірки та правильного поводження з першими відварами.
Приготування грибів починається ще до каструлі: у лісі, на кухні та навіть під час зберігання. Головне правило просте: не поспішати. Саме поспіх найчастіше й призводить до помилок, через які страва може стати небезпечною, розповідає 24 Канал.
Чому гриби треба перебирати двічі
Після повернення з лісу не варто одразу ставити весь урожай на вогонь. Кожен гриб треба уважно оглянути окремо й переконатися, що ви точно знаєте його вид.
Якщо є бодай найменший сумнів, гриб краще викинути. Варіння не зробить невідомий гриб безпечним.
Це особливо важливо для дикорослих грибів. Перевірити їх за допомогою цибулі, часнику чи срібної ложки не вийде – ці методи не працюють.
Гриби потребують правильної підготовки / Фото Freepik
Чому довге кипіння не рятує
Ще одна поширена помилка – думати, що тривале варіння знищить отруту. Насправді це не так.
Тому сумнівні гриби не можна класти в каструлю з надією, що після довгого кипіння вони стануть безпечними. Для окремих видів справді є попередня обробка зі зміною води, але це не означає, що так можна знешкодити будь-який отруйний гриб.
Коли воду з відвару зливають
Не всюди перший відвар потрібно використовувати далі. Це залежить від виду грибів і способу приготування.
Якщо для конкретних дикорослих грибів передбачене відварювання зі зміною води, старий відвар у їжу не йде. Водночас для культивованих грибів грибний відвар може бути частиною рецепта.
Чому різні гриби не варять однаково
Білі гриби, лисички, опеньки, печериці та гливи відрізняються за щільністю, розміром і структурою. Тому один і той самий час приготування підходить не всім.
Якщо різні види готують разом, це теж треба враховувати. Інакше частина грибів перевариться, а частина залишиться недостатньо готовою.
Зверніть увагу! Якщо гриб уже зіпсувався, варіння його не врятує. Неприємний запах, слиз або пліснява – це привід одразу викинути продукт.
Коли солити та що робити з готовою стравою
Якщо гриби після варіння планують обсмажувати, сіль краще додавати ближче до кінця. Раннє соління змушує їх виділяти вологу, і тоді вони більше тушкуються, ніж смажаться.
Готові грибні страви не варто надовго залишати без холодильника. Їх треба охолодити й поставити на холод.
Центр громадського здоров'я радить зберігати страви з грибами в холодильнику не довше доби. Також зібрані гриби бажано готувати протягом першої доби.
І ще один важливий момент: не куштуйте дикорослі гриби сирими. Якщо ви не впевнені, який саме гриб перед вами, краще не ризикувати.