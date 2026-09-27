Зимою це буде хітом: як правильно засолити сало з м'ясним прошарком у різний спосіб

Домашнє сало – незмінний символ української кухні та незамінна основа для ситної зимової трапези. Однак результат засолювання залежить не лише від спецій, а й від правильного вибору сировини.

Найкраще для тривалого зберігання підходить сало з бічною або спинної частини туші. Воно має однорідну білу структуру без сірого відтінку, ніжну тонку шкірку та приємний молочний аромат, розповідає 24 Канал.

Якщо ви віддаєте перевагу салу з апетитними м'ясними смужками (підчеревині чи грудинці), варто пам'ятати, що м'ясо вбирає сіль значно активніше за жир, тому такі шматки вимагають чіткого дотримання технології засолювання в розсолі або в сухому маринаді.

Перед початком приготування сало ніколи не замочують надовго у воді: шматки ретельно шкребуть гострим ножем уздовж шкірки, за потреби швидко ополіскують під крижаною проточною водою та насухо витирають паперовими рушниками. Зайва волога на поверхні заважає рівномірному проникненню солі та може спровокувати псування продукту.

Засолене сало за простим рецептом / Фото "Прості рецепти"

Ніжне сало з м'ясним прошарком у гарячому розсолі

Цей спосіб ідеально підходить для щільних шматків підчеревини з вираженими м'ясними прожилками. Завдяки короткочасному контакту з окропом зовнішній білковий шар м'яса схоплюється, жир стає оксамитовим і м'яким, а шкірка легко жується навіть без попереднього відварювання.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 кілограм сала з прошарками мʼяса;

– 1 літр води;

– 5 столових ложок солі з гіркою;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 4 – 5 лаврових листки;

– 1,5 чайної ложки духмяного перцю;

– 1 чайна ложка сушеного кропу;

– по пів чайної ложки коріандру зернами та кмину.

Приготування:

Сало підготуйте, насухо витріть і наріжте брусками завширшки 5 – 6 сантиметрів. На товстих шматках зробіть кілька поздовжніх неглибоких надрізів до самої шкірки, щоб гарячий розсіл рівномірно наситив м'якоть. Для пряного тузлуку в каструлю налийте 1 літр води, всипте сіль, додайте розламані лаврові листи, подрібнений пластинками часник, запашний перець, сушений кріп, зерна коріандру та кмин. Поставте каструлю на вогонь, доведіть до активного кипіння та проваріть прянощі протягом 3 – 4 хвилин, аби спеції віддали воді ефірні олії, а кристали солі повністю розчинилися. Складіть підготовлені бруски сала в глибокий скляний або емальований посуд і залийте киплячим розсолом так, щоб рідина повністю покривала кожен шматок. Залиште ємність за кімнатної температури до повного природного охолодження рідини, після чого накрийте кришкою і відправте в холодильник рівно на три доби. Через 72 години дістаньте сало з розсолу, ретельно обсушіть паперовими рушниками від зайвої вологи, щедро натріть свіжомеленим перцем чи сухими травами, загорніть у пергамент або фольгу та приберіть у морозильну камеру для остаточного дозрівання й зручної нарізки.

Класичне сало в банці холодним способом (під капронову кришку)

Метод засолювання в скляних банках з охолодженим сольовим розсолом забезпечує максимальний термін зберігання. Сало за цим рецептом виходить пружним, білосніжним, із тонким часниковим ароматом і не втрачає свіжості в прохолодному льоху чи холодильнику протягом багатьох місяців.

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми свіжого сала;

– 5 склянок води;

– 200 грамів солі;

– 1 велика головка свіжого часнику;

– 4 – 5 лаврових листків;

– 15 – 20 горошин чорного та духмяного перцю.

Приготування:

У невеликій каструлі з'єднайте воду з сіллю, поставте на плиту, доведіть до кипіння, прокип'ятіть 1 – 2 хвилини до повного розчинення солі та зніміть із вогню. Обов'язково охолодіть розсіл до кімнатної температури або навіть поставте в холодильник: теплий маринад у цьому способі використовувати не можна. Промите та насухо витерте сало наріжте акуратними довгастими брусками, які вільно проходитимуть крізь шийку трилітрової чи літрових банок. Головку часнику очистіть від лушпиння, наріжте зубчики пластинками й ретельно натріть ними кожен брусок сала з усіх боків. На дно ретельно вимитих і просушених банок викладіть кілька горошин перцю та шматочки лаврового листа. Далі вертикально або горизонтальними шарами покладіть сало, пересипаючи проміжки залишками часнику й перцю (не утрамбовуйте шматки занадто щільно, аби рідина вільно циркулювала). Залийте сало холодним розсолом до самого верху банки, нещільно прикрийте кришкою та залиште за кімнатної температури на 3 дні. Потім щільно закрийте банку капроновою кришкою і переставте в холодильник ще на 4 – 5 діб для завершення процесу просолення. Перед подачею шматки виймають, обсушують серветкою, зчищають надлишки солі, за бажанням додатково обкачують у сухих прянощах і загортають у вощений папір.

Пряне сало сухого посолу по-домашньому з паприкою та коріандром

Класичний "сухий" метод без краплі води – найдавніший і найнадійніший спосіб приготування сала з чистою щільною структурою. Сало бере рівно стільки солі, скільки йому потрібно, виходить помірно пружним і набуває красивої рум'яної скоринки завдяки солодкому перцю.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма сала;

– 250 – 300 грамів солі;

– 2 столові ложки паприки;

– 1 головка свіжого часнику;

– 1,5 столової ложки меленого перцю;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 3 лаврові листки (подрібнити в крихту).

Приготування: