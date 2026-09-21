Нічого з булки не витече: відеорецепт густого повидла з яблук

Повидло для булочок має бути зовсім не таким, як звичайне варення до чаю. Якщо воно надто рідке, начинка витікатиме під час випікання, а тісто навколо залишиться вологим.

Для домашньої випічки краще готувати густу яблучну масу, яка добре тримає форму й не розтікається після нагрівання, зазначає Смачно та гарно вдома. Точний відеорецепт допоможе отримати саме таку консистенцію без зайвих експериментів. Як приготувати густе яблучне повидло для випічки? Час : 2 години

: 2 години Порцій: залежить від об’єму банок Інгредієнти:

– 2,5 кілограма яблук;

– 1,25 кілограма цукру;

– 100 мілілітрів води;

– 1 столова ложка лимонного соку або 0,5 чайної ложки лимонної кислоти. Як приготувати густе повидло: дивіться відео Приготування: Яблука добре помийте, але не очищайте від шкірки. Видаліть серцевину та насіння, а плоди наріжте на 6 – 8 частин. Перекладіть яблука у глибоку каструлю з товстим дном, влийте 100 мілілітрів води й накрийте кришкою. Тушкуйте яблука на невеликому вогні 20 – 40 хвилин, періодично помішуючи, доки вони повністю розм’якнуть. Точний час залежить від сорту яблук. М’які яблука перебийте занурювальним блендером до пюре. Протріть яблучну масу через сито, щоб прибрати залишки шкірки. Завдяки варінню яблук разом зі шкіркою у пюре потрапляє більше природного пектину, який допомагає повидлу добре загуснути. Перекладіть протерте пюре назад у чисту каструлю. Додайте 1,25 кілограма цукру та ретельно перемішайте. Поставте каструлю на вогонь і доведіть масу до кипіння. Після цього зменште нагрів до мінімального. Додайте лимонний сік або лимонну кислоту та добре перемішайте. Варіть повидло приблизно 1 годину на слабкому вогні, регулярно помішуючи, щоб воно не пригоріло. Час може трохи відрізнятися залежно від ширини каструлі та соковитості яблук. Перевірте консистенцію: готове повидло має не стікати з ложки тонкою цівкою, а повільно спадати густими порціями. Гаряче повидло розкладіть у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками. Залиште банки при кімнатній температурі до повного охолодження. Після охолодження повидло стане ще густішим.