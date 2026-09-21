21 вересня, 08:40
Нічого з булки не витече: відеорецепт густого повидла з яблук
Повидло для булочок має бути зовсім не таким, як звичайне варення до чаю. Якщо воно надто рідке, начинка витікатиме під час випікання, а тісто навколо залишиться вологим.
Для домашньої випічки краще готувати густу яблучну масу, яка добре тримає форму й не розтікається після нагрівання, зазначає Смачно та гарно вдома. Точний відеорецепт допоможе отримати саме таку консистенцію без зайвих експериментів.
Як приготувати густе яблучне повидло для випічки?
- Час: 2 години
- Порцій: залежить від об’єму банок
Інгредієнти:
– 2,5 кілограма яблук;
– 1,25 кілограма цукру;
– 100 мілілітрів води;
– 1 столова ложка лимонного соку або 0,5 чайної ложки лимонної кислоти.
Як приготувати густе повидло: дивіться відео
Приготування:
- Яблука добре помийте, але не очищайте від шкірки. Видаліть серцевину та насіння, а плоди наріжте на 6 – 8 частин.
- Перекладіть яблука у глибоку каструлю з товстим дном, влийте 100 мілілітрів води й накрийте кришкою.
- Тушкуйте яблука на невеликому вогні 20 – 40 хвилин, періодично помішуючи, доки вони повністю розм’якнуть. Точний час залежить від сорту яблук.
- М’які яблука перебийте занурювальним блендером до пюре.
- Протріть яблучну масу через сито, щоб прибрати залишки шкірки. Завдяки варінню яблук разом зі шкіркою у пюре потрапляє більше природного пектину, який допомагає повидлу добре загуснути.
- Перекладіть протерте пюре назад у чисту каструлю. Додайте 1,25 кілограма цукру та ретельно перемішайте.
- Поставте каструлю на вогонь і доведіть масу до кипіння. Після цього зменште нагрів до мінімального.
- Додайте лимонний сік або лимонну кислоту та добре перемішайте.
- Варіть повидло приблизно 1 годину на слабкому вогні, регулярно помішуючи, щоб воно не пригоріло. Час може трохи відрізнятися залежно від ширини каструлі та соковитості яблук.
- Перевірте консистенцію: готове повидло має не стікати з ложки тонкою цівкою, а повільно спадати густими порціями.
- Гаряче повидло розкладіть у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
- Залиште банки при кімнатній температурі до повного охолодження. Після охолодження повидло стане ще густішим.