Груші й шоколад без борошна: цей пиріг від Лілії Цвіт виходить таким ніжним, що крем не потрібен

Груші в сезон добре пасують не лише для компоту чи запікання з медом. Їх можна покласти в шоколадний пиріг, де вони дадуть м’якість, соковитість і легку фруктову солодкість без складного крему чи просочення.

Цей пиріг готується без борошна – основу дає манка, замочена в кефірі, зазначає Лілія Цвіт. Після випікання тісто виходить вологим і ніжним, а груші залишаються зверху, якщо перевернути пиріг перед подаванням. Як приготувати шоколадний пиріг з грушею? Час: 1 година 20 хвилин

Порцій: 6 – 8 Інгредієнти:

– 200 грамів манної крупи;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 2 яйця;

– 50 грамів цукру;

– 5 грамів соди;

– 20 грамів какао;

– 400 грамів груш;

– 20 грамів вершкового масла;

– 30 грамів цукру для груш. Як спекти пиріг з груш: дивіться відео Приготування: Манну крупу залийте кефіром, додайте яйця, 50 грамів цукру та соду. Добре перемішайте й залиште на 30 хвилин, щоб манка набухла. Тим часом підготуйте груші: помийте їх, очистьте від серединок і наріжте шматочками. На пательні розтопіть вершкове масло, додайте 30 грамів цукру та перемішайте. Викладіть груші на пательню й тушкуйте приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи. Готові груші перекладіть у форму, застелену пергаментом. До манної маси, яка вже набухла, додайте какао й добре перемішайте. Викладіть шоколадне манне тісто у форму поверх груш і рівномірно розподіліть, щоб шматочки груш опинилися в тісті. Випікайте пиріг у розігрітій до 150 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Готовий пиріг дістаньте з духовки, трохи охолодіть і переверніть догори дном перед подаванням.