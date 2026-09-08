8 вересня, 16:25
Груші й шоколад без борошна: цей пиріг від Лілії Цвіт виходить таким ніжним, що крем не потрібен
Груші в сезон добре пасують не лише для компоту чи запікання з медом. Їх можна покласти в шоколадний пиріг, де вони дадуть м’якість, соковитість і легку фруктову солодкість без складного крему чи просочення.
Цей пиріг готується без борошна – основу дає манка, замочена в кефірі, зазначає Лілія Цвіт. Після випікання тісто виходить вологим і ніжним, а груші залишаються зверху, якщо перевернути пиріг перед подаванням.
Як приготувати шоколадний пиріг з грушею?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 6 – 8
Інгредієнти:
– 200 грамів манної крупи;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 2 яйця;
– 50 грамів цукру;
– 5 грамів соди;
– 20 грамів какао;
– 400 грамів груш;
– 20 грамів вершкового масла;
– 30 грамів цукру для груш.
Як спекти пиріг з груш: дивіться відео
Приготування:
- Манну крупу залийте кефіром, додайте яйця, 50 грамів цукру та соду. Добре перемішайте й залиште на 30 хвилин, щоб манка набухла.
- Тим часом підготуйте груші: помийте їх, очистьте від серединок і наріжте шматочками.
- На пательні розтопіть вершкове масло, додайте 30 грамів цукру та перемішайте.
- Викладіть груші на пательню й тушкуйте приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи.
- Готові груші перекладіть у форму, застелену пергаментом.
- До манної маси, яка вже набухла, додайте какао й добре перемішайте.
- Викладіть шоколадне манне тісто у форму поверх груш і рівномірно розподіліть, щоб шматочки груш опинилися в тісті.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 150 градусів духовці приблизно 35 хвилин.
- Готовність перевірте дерев’яною шпажкою. Готовий пиріг дістаньте з духовки, трохи охолодіть і переверніть догори дном перед подаванням.