Чи можна стерилізувати банки оцтом: як обійтися без наймаруднішої частини консервації

Стерилізація банок часто забирає більше часу, ніж підготовка самої консервації. Особливо коли потрібно закрити не дві-три банки, а цілу партію. Тому замість звичного тримання кожної банки над парою хочеться знайти спосіб простіший і швидший.

Оцет, посудомийна машина, духовка та мікрохвильовка здаються очевидними альтернативами. Проте не всі ці методи справді стерилізують скло, а деякі взагалі не рекомендовані для домашньої консервації, пише 24 Канал. Є й інший спосіб зекономити час: спочатку перевірити рецепт. Для частини заготовок окрема стерилізація порожніх банок узагалі не потрібна.

Коли банки можна не стерилізувати окремо?

Якщо після наповнення банки потрібно обробляти в киплячій воді 10 хвилин або довше, попередня стерилізація порожньої тари не потрібна. За цей час банка встигає пройти необхідне прогрівання вже разом із заготівлею. Те саме стосується консервування під тиском. Але це не означає, що банки можна брати просто з полиці.

Перед наповненням їх потрібно ретельно вимити, оглянути краї на тріщини й відколи та тримати гарячими до моменту закладання продуктів. Якщо ж у рецепті вказана обробка в киплячій воді менше ніж 10 хвилин, порожні банки треба попередньо простерилізувати. Це особливо важливо для джемів, желе та маринованих заготовок із коротким часом обробки.

Чи можна стерилізувати банки оцтом?

Оцет може допомогти під час підготовки банок, але він не замінює стерилізацію кип’ятінням. Його варто сприймати як засіб для очищення скла, а не як повноцінну термічну обробку. Наприклад, 5% оцет можна використати, якщо на банках залишився білий наліт від жорсткої води.

Як швидко підготувати банки / Фото unsplash

Для цього скло замочують на кілька годин у розчині: 1 склянка оцту приблизно на 3,8 літра води. Після цього банки потрібно добре вимити. Тому популярний спосіб "налити оцет, збовтати банку й можна закривати" не варто вважати стерилізацією.

Оцет допомагає прибрати наліт і підготувати скло, але безпечність заготовки все одно залежить від правильної обробки за рецептом.

Як посудомийна машина може зекономити час?

Посудомийна машина справді може прибрати наймаруднішу частину роботи – миття великої кількості банок. Їх можна вимити повним циклом і залишити всередині закритої машини до наповнення, щоб тара не встигла охолонути.

Найзручніше використовувати посудомийку для рецептів, у яких наповнені банки потім проходять обробку в киплячій воді щонайменше 10 хвилин. Тоді банки можна вимити всі разом, тримати гарячими в машині, по черзі наповнювати й уже після цього стерилізувати разом із заготівлею.