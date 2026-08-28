Як використати перерослі огірки: рецепт від майстрині консервації

Перерослі огірки не обов’язково списувати в компост. Їх можна перетворити на основу для зимових заготовок і супів – і результат вас приємно вразить!

Перерослі огірки ще можуть стати в пригоді – з них виходить зимова заготівля без краплі води. Оригінальний спосіб використання таких огірків описав Receptes lv: рідину тут не додають узагалі, а всю роботу роблять сіль і власний сік овочів.

Коли огірки переросли, з них усе ще можна зробити корисну зимову заготовку, це лише питання техніки,

– наголосила Кристіне Мака, досвідчена консерваторка.

Як готують перерослі огірки?

Спочатку в банку кладуть спеції: корінь хрону, часник, лаврове листя, чорний перець горошком і половину солі.

На 1-літрову банку беруть 1 столову ложку солі. Якщо огірки квасять у 3-літровій банці, потрібно 3 столові ложки солі, які ділять на дві частини – по 1,5 столової ложки.

Далі шарами складають терті перерослі огірки та цілі маленькі огірочки. Між шарами додають кріп із суцвіттями, не подрібнюючи його, щоб потім було зручно виймати.

Останнім шаром кладуть терті огірки, посипають рештою солі, зверху накривають листом хрону і ставлять банки в прохолодне місце.

Через кілька днів банки перевіряють. Якщо огірки не дали достатньо соку, доливають ще огірковий сік.

Як використовувати взимку?

Взимку маленькі огірочки їдять цілими, а терті додають у супи – солянку, харчо або азу.

Зверніть увагу! У цій рецептурі не використовують ані води, ані розсолу – заготівля тримається лише на солі та власному соку огірків.